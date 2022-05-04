محمد صلاح: من أجل أن انتقم .. أريد مواجهة ريال مدريد في النهائي

في الوقت الذي يرفض به بعض النجوم تفضيل مواجهة فريق على آخر في المباريات المهمة، ويتجهون للتأكيد على أن فريقهم لا يهتم باسم منافسه، خرج محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، متمنيًا موجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول في النهائي:

بالأمس، حقق الريدز الفوز أمام فياريال الإسباني بثلاثية مقابل هدفين، في إياب نصف النهائي الأوروبي.

رفاق صلاح نجحوا في العودة للمباراة بعدما خرجوا من الشوط الأول متأخرين بثنائية، فعادوا بأهداف فابينيو، لويس دياز وساديو ماني، في الدقائق 62، 67 و74 من عمر اللقاء، ليصعوا بالفوز 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المنتظر أن يلاقي ليفربول في النهائي، الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني، التي ستقام الليلة.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت لصالح السيتي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، لتشعل مواجهة الليلة التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

لماذا يريد صلاح مواجهة ريال مدريد؟

صلاح قال، في تصريحاته لـ" BT Sport" عقب مواجهة الأمس: "مانشستر سيتي فريق صعب للحقيقة، لقد لعبنا ضده عدة مرات في الموسم الجاري، لكن على المستوى الشخصي أريد مقابلة ريال مدريد في النهائي".

وأضاف: "خسرنا في النهائي من قبل أمام ريال مدريد، لذلك أريد مواجهته والفوز عليه هذه المرة".

في عام 2018، جمع نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد، ووقتها انتصر الأخير، بثلاثية مقابل هدف وحيد.

آنذاك تعرض صلاح للإصابة في الكتف في الشوط الأول من المباراة، في كرة مشتركة مع المدافع سيرخيو راموس، ليخرج باكيًا بحرارة.

هذه الإصابة أثرت على مو كذلك مع منتخب مصر بعد ذلك، إذ لم يشارك بكامل قوته في كأس العالم روسيا 2018، الذي ودعه الفراعنة من الدور الأول.

صلاح يشيد بشخصية ليفربول:

لم يكن صعود الريدز للنهائي على حساب فياريال سهلًا كما توقع الكثيرون، فلولا النجاح في ريمونتادا الشوط الثاني بالأمس، لربما شهد دوري الأبطال مفاجأة بالإطاحة بليفربول.

عن هذا علق صلاح: "كانت الأمور صعبة في الشوط الأول، لكن بين الشوطين تحدث المدرب معنا ونحن تحدثنا مع بعضنا البعض كلاعبين، وتم تعديل الأوضاع في الشوط الثاني.

"هذه الشخصية التي أظهرناها في الملعب تظهر أننا فريق كبير، لذلك نحن قادرون على العودة بعد التأخر بهدفين خارج أرضنا".

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