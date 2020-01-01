ما هو قانون الضربات الحرة؟ وما صحة ركلة جزاء الريال على أتلتيك بيلباو؟

هناك العديد من اللغط المحيط بالتحكيم في كرة القدم منذ قديم الأزل، وكثيرًا ما لاحظنا الكثير من الأخطاء للحكام خاصةً فيما يخص احتساب ركلات الجزاء

لا شك أن كرة القدم أصبحت شيئًا أساسيًا للكثيرين في السنوات الأخيرة، فهي متنفس الشعوب من الضغوطات والأزمات الحياتية التي يتعرض لها الإنسان منذ بدء الخليقة.

حولت الكرة غريزة البشر في الصراع وفرض الهيمنة من الشكل الدموي إلى شكل مقبول ومحبذ جدًا، فمنذ قديم الأزل يحاول الإنسان فرض سيطرته وهو ما كان يدفع الكثير من الشعوب إلى افتعال صراعات وحروب مع أخرى، لكن كرة القدم أتت بكل ذلك ووضعته داخل المستطيل الأخضر.

وضع الاتحاد الدولي بدوره القوانين الحاكمة لهذا الصراع الرياضي، حتى لا نصل إلى نتائج دامية على غرار ما كان يحدث في إنجلترا مهد كرة القدم قبل لعبها بالشكل الحالي، وتم تمثيل قانون كرة القدم في الحكم، الذي يعد قاضي كل مباراة.

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العديد من القوانين التي تحكم اللعبة تحرص الفيفا في كل عام على الأقل تطويرها، ومنها قوانين احتساب الأخطاء وركلات الجزاء.

هناك بعض الفرق المتهمة دائمًا بمحاباة الحكام، لعل أبرزهم ريال مدريد في إسبانيا ويوفنتوس في إيطاليا وغيرهما، لكن لم تتواجد دلائل قوية على ذلك من قبل، رغم أن أصحاب هذا الرأي يعرضون دائمًا الكثير من الشواهد.

ما هو الخطأ التكتيكي في كرة القدم؟

هنا سنتحدث عن أحد أكثر قوانين كرة القدم لغطًا وإثارةً للجدل، هو قانون احتساب الأخطاء والمخالفات، والذي يكمن لغطه في موقعه على أرضية الملعب، فأهمية الخطأ في منطقة الجزاء تختلف عن أهميته على حافتها أو في وسط الميدان.

ما هو قانون الضربات الحرة في كرة القدم؟

تحدثت المادة 12 في قانون كرة القدم عن قواعد الأخطاء والسلوك، ومتى يتم احتساب ضربة حرة مباشرة أو ضربة حرة غير مباشرة.

هناك عدد من السلوكيات التي تعني احتساب ضربة حرة مباشرة على اللاعب، هذه السلوكيات هي:

ركل أو محاولة ركل الخصم.

عرقلة أو محاولة عرقلة الخصم.

القفز باستخدام جسم الخصم.

التداخل بعنف على الخصم.

ضرب أو محاولة ضرب الخصم.

دفع الخصم.

تعمد الاصطدام بالخصم.

إعاقة الخصم عن الوصول للكرة.

مسك أو حمل الخصم لمنعه للوصول للكرة.

البصق على الخصم.

الإمساك بالكرة عمدًا.

بالنسبة لنقطة لمسات اليد، فهناك بعض الاعتبارات التي يجب أن يلتزم بها الحكم قبل الاحتساب، فليس كل كرة تلمس اليد تحتسب، وهذه الأمور هي:

تحريك اليد نحو الكرة وليس العكس.

المسافة بين الكرة واللاعب.

الوضع التشريحي لليد.

التعامل مع الكرة بأي شيء ممسوك باليد.

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ما هو قانون احتساب ركلة الجزاء؟

هذه القواعد السابقة هي المحددة لاحتساب ضربة حرة مباشرة على اللاعب، إذا فكيف تحتسب ركلة الجزء؟

تعتبر ركلة الجزاء في الأساس ضربة حرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، وعليه فإن أي مخالفة من السابق ذكرها تحدث داخل منطقة الجزاء يعني ذلك احتساب ضربة جزاء.

ما هي صحة ركلة جزاء ريال مدريد على أتلتيك بيلباو؟

قبل الخوض في ما إذا كانت ضربة جزاء ريال مدريد في مباراة أتلتيك بيلباو صحيحة أم لا، علينا أولاً استعراض ما حدث.

ما حدث هو أن مارسيلو دخل يسار منطقة جزاء الفريق الباسكي، وقبل أن يمرر الكرة تدخل عليه داني جارسيا، لكن الحكم لم يوقف اللعب، فليس كل تدخل يعتبر خطأ، وانتظر حتى توقفت الكرة ثم عاد لغرفة الفيديو.

✅ "Una buena utilización del VAR: hay penalti por el pisotón de Dani García a Marcelo" https://t.co/VJkBVt7dKA #LaPolémica del #AthleticRealMadrid, por Andújar Oliver, árbitro de @RadioMARCA pic.twitter.com/NRmgHSqE3H — MARCA (@marca) July 5, 2020

إعادة الكرة أظهرت أن جارسيا دهس قدم البرازيلي، وهو ما يندرج تحت عرقلة الخصم، وبالتالي استحق الريال ركلة الجزاء وفقًا لقوانين كرة القدم.

لكن علينا أن نتذكر دائمًا، أن قوانين الساحرة المستديرة أو أي قوانين في العالم تعتمد على تقدير العامل البشري في الأساس، فهناك بعض الحكام لا يفضلون احتساب كرات مثل هذه أخطاء، والحكم هو من يقرر ما إذا كان اللاعب متعمدًا أم لا، وما إذا كان عليه تنفيذ القانون أم أن روح القانون هي الأولى.