ما هو الخطأ التكتيكي في كرة القدم؟

يقودكم جول في هذا التقرير للتعرف على الخطأ التكتيكي في كرة القدم، ما هو؟ وما هي الأندية المتهمة بالاعتماد عليه بصورة كبيرة في طريقة لعبها؟ والمزيد

زاد اعتماد بعض المدربين في الآونة الاخيرة على الخطأ التكتيكي في الملعب من أجل منع بعض الهجمات الخطرة للخصم، وللسيطرة على بعض اللعبات المرتدة التي كانت ستمنح المنافس فرصة كبيرة لتسجيل هدف بسبب الزيادة العددية للمهاجمين وذلك مقارنًة بمدافعي الفريق الذي يسعى لإيقاف تلك الهجمة.

يعتمد الخطأ التكتيكي على محاولة قطع الكرة من بين أقدام الفريق الآخر بأي شكل من الأشكال، والتحايل على حكم المباراة طالما لم يكن اللاعب الذي يستحوذ على الكرة منفردًا بالمرمى أو ما شابه وذلك من أجل الهروب من البطاقات الملونة التي بالقطع ستمنعه من تكرار تلك المحاولة مجددًا لأنه سيكون معرضًا للطرد.

في هذا التقرير سنتعرف على الخطأ التكتيكي، ما الذي قيل عنه؟ وهل يعتبر قانوني أم لا؟

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا.. الاتحاد الإنجليزي يغلق قضية تجسس ليفربول على مانشستر سيتي

ما هو الخطأ التكتيكي؟

يحدث الخطأ التكتيكي عادًة عندما يخسر فريق ما الكرة في نصف ملعب الخصم، و قبل أن تبدأ إحدى الهجمات المرتدة يتم ارتكاب الخطأ من أجل إيقاف اللعب فورًا، ويمنح الحكم الفرصة للفريق المتضرر بلعب الضربة الحرة بشكل سريع لاستغلال أفضليته في الزيادة العددية بسبب الاندفاع الهجومي للخصم.

تتم معاقبة اللاعب الذي ارتكب الخطأ ببطاقة صفراء أو حمراء بحسب مكان المخالفة وكلما كان بعيدًا عن مرماه زادت فرصته في الهروب من العقاب، وغالبًا ما تلجأ الأندية التي تعتمد على الهجوم بشكل كبير على العرقلة التكتيكية وذلك لأن اندفاعها للأمام سيترك الكثير من المساحات من الخلف، لا توجد فرصة للدفاع جيدًا سوى تعطيل الهجمة تمامًا.

ما رأي بعض المدربين في الأخطاء التكتيكية؟

اتهم مانويل بيلجريني المدير الفني السابق لوست هام يونايتد فريقه القديم مانشستر سيتي بارتكاب العديد من الأخطاء التكتيكية وذلك في مواجهة الفريقين معًا في أغسطس الماضي والتي انتهت بفوز حامل اللقب بخماسية نظيفة، حيث صرح وقال: في كل مرة نحاول الوصول إلى مرماهم، يرتكبوا مخالفة، 13 مقابل خمسة فقط لنا.

وأضاف: أعتقد أننا كنا بريئين بعد الشئ، يجب أن نكون أذكياء ونعرف متى نفعل الأخطاء التكتيكية، إذا قمت بمراجعة مباراة اليوم، ستكتشف أن السبب وراء عدم قدرتنا على خلق الكثير من الفرص هو أن كل محاولاتنا الهجومية كانت تنتهي بخطأ.

اعترف الوافد الجديد رودري باعتماد مانشستر سيتي على الخطأ التكتيكي في إيقاف الهجمات المرتدة وذلك في تصريحات اللاعب الإسباني لشبكة ESPN: لدينا الكثير من اللاعبين الهجوميين، والعديد من الفرق الآخرى تحاول مهاجمتك وتبقى وحيدًا في الدفاع في أغلب الوقت لذلك فهي جيدة لنا.

وتابع: أنا أتعلم العديد من الأمور، متى انطلق بالكرة، متى أبقى في مكاني ومتى يتعين عليّ أن ارتكب خطأ تكتيكي، وهو أمر جيد لنا، لأننا بسبب فلسفتنا الهجومية بحاجة إلى بعض الأفكار الدفاعية المناسبة لنا.

لم يفوت يورجن كلوب الفرصة للحديث عن الأخطاء التكتيكية للفريق الذي يدربه بيب جوارديولا، وذلك في رد منه على اتهام مدرب السيتي لساديو ماني بتعمد الغطس داخل منطقة الجزاء من أجل الحصول على ضربات الجزاء، فقرر الألماني الدفاع عن لاعبه بطريقته الخاصة.

حيث صرح مدرب ليفربول وقال: لأكون أمينًا، لا أعلم إذا ما كان بيب جوارديولا يقصد ماني أم الفريق ككل، ولكن قصده في كلتا الحالتين ليس جيدًا، لست متأكدًا إذا ما كنت أرغب في وضع المزيد من الزيت على النار، ولا يهمني هذا النوع من الأشباء.

وتابع: أعدكم بعدم ذكر الأخطاء التكتيكية الذي يرتكبها فريق مانشستر سيتي بكثرة، لكن هذا هو الشئ الوحيد الذي سأقوله حول هذا الموضوع "ردًا على اتهامات ماني بالغطس"

من جهة آخرى نفى بيب جوارديولا تلك الإتهامات الموجهة له وعلق قائلًا: فريقي لا يتعمد ارتكاب الأخطاء ضد المنافسين، ولكن هذا يحدث في بعض الأحيان، ولكننا فريق يحاول أن يهاجم دائمًا وأن يدافع جيدًا، ولكننا لا نضطر إطلاقًا إلى التفكير في إتخاذ إجراءات من هذا القبيل.

شهد موسم 2019-20 الذي يقدم فيه ليستر سيتي موسم رائع إتقان رجال براندن رودجرز لفن الخطأ التكتيكي.

هل يعتبر الخطأ التكتيكي قانوني؟

لا توجد قاعدة محددة ضد الخطأ التكتيكي، على الرغم أن الأمر يبدو مستفزًا لكثير من مدربي الخصوم وكذلك لبعض اللاعبين بسبب تعطيل هجماتهم ولكنه في النهاية يتم التعامل معه مثل أي خطأ عادي على أرض الملعب.

كما ذكرنا في بداية التقرير، يحصل اللاعبون الذين يرتكبون مثل هذه الأخطاء على بطاقة صفراء مع منع الفريق الآخر ركلة حرة في خط الوسط "لأنها ليست منطقة خطرة ليسجل منها هدفًا".