قنبلة الموسم .. دوري بيكيه يُعيد رونالدينيو إلى الملاعب!

الأنظار تتجه نحو دوري الملوك يوم الأحد

أصبح دوري الملوك الخاص بجيرارد بيكيه عبارة عن صندوق للمفاجآت للجماهير، وذلك بظهور أحد أهم أساطير كرة القدم بالبطولة.

دوري الملوك هي بطولة مصغرة يقوم بيكيه بتنظيمها مع صديقه إيباي يانوس، حيث يتكون الفريق بها من 7 لاعبين كأساسيين و3 بدلاء، وبها 12 فريقًا يلعب كل منهم 11 مواجهة.

وأعلن يانوس انضمام رونالدينيو إلى فريق بورسينوس المشارك بالمسابقة قائلًا:"لا أعتقد أن هناك أي شخص مستعد لما سيحدث اليوم، الأخبار ستنتشر في جميع أنحاء العالم، وسيرغب الجميع في الذهاب لمشاهدة دوري الملوك يوم الأحد من أجل هذا الحدث التاريخي".

وسيظهر رونالدينيو لأول مرة مع بورسينوس يوم الأحد 26 فبراير الجاري ضد بيو إف سي، وهي المباراة التي ستقام على ملعب كوبرا أرينا.

يذكر أن دوري الملوك شهد ظهور العديد من النجوم المعروفين في أوروبا وإسبانيا، كان أبرزهم سيرخيو أجويرو وإيكرا كاسياس وتشيتشاريتو وخوان فيردو.