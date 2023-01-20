نجم غامض وكسر للقوانين .. دوري ملوك بيكيه المثير للجدل

بطولة خطفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي

في نوفمبر 2022 كان يعلم جيرارد بيكيه أن مسيرته في الملاعب أوشكت على الانتهاء، ليقرر البحث عن بديل من خلال مشروع خاص.

بيكيه اعتزل كرة القدم بشكل نهائي بعد فترة حافلة مع برشلونة، ليعلن عن إصدار بطولة "دوري الملوك" مع صديقه إيباي لانوس أحد أشهر المؤثرين في إسبانيا.

النسخة الأولى من المسابقة بدأت في 1 يناير 2023 بمشاركة مجموعة من اللاعبين السابقين ضمن الفرق، وشخصيات أخرى معروفة تتواجد للتنافس على اللقب.

الفكرة حازت على إعجاب كبير من المتابعين، لذلك قررنا استعراض أهم ملامحها..

ما هو نظام دوري الملوك؟

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البطولة التي يشرف عليها بيكيه يتكون الفريق بها من 7 لاعبين كأساسيين و3 بدلاء، وبها 12 فريقًا يلعب كل منهم 11 مواجهة قبل خوض مباراة فاصلة على اللقب، وتقام المباريات يوم الأحد من كل أسبوع وبدأت يوم 1 يناير الجاري.

المباراة تستمر لمدة 40 دقيقة وتذاع بالمجان على موقع تويتش الذي يستخدمه النجم الإسباني المعتزل، وتبدأ كل مواجهة بأسلوب مشابه لكرة الماء، حيث يبدأ اللاعبون من على خط المرمى الخاص بهم، قبل أن يتسابقوا على الكرة في منتصف الملعب عند سماع الصفارة.

هناك حالات تسلل واستبدالات غير محدودة، وصناديق خاصة للبطاقات الصفراء والحمراء لمعاقبة اللاعبين على أي خطأ داخل الملعب.

ويمكن لكل فريق الاستعانة بتقنية الفيديو مرة واحدة فقط لمراجعة أي حالة تحكيمية مثيرة للجدل، وعند انتهاء المباريات بالتعادل يتم حسم الفائز من خلال ركلات الترجيح بأسلوب هوكي الجليد البديل، حيث يركض كل لاعب نحو المرمى من خط المنتصف، ويكون مطالبًا بتسديدة الكرة في خلال 5 ثواني.

الفرق المشاركة

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المسابقة يتواجد بها مجموعة من النجوم السابقين وبعض المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي وبالتحديد موقع "تويتش" الذي يستخدمه بيكيه باستمرار.

وتأتي أسماء الفرق المشاركة بالبطولة كالتالي:" 1K FC، Aniquiladores FC، El Barrio، Jijantes FC، Kunisports، Los Troncos FC، Pio FC، Poricinos FC، Rayo de Barcelona، Sayiyans FC، Ultimate Mostoles، XBUYER TEAM".

النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو يظهر كرئيس لنادي " Kunisports" وأما إيكر كاسياس حارس ريال مدريد وأسطورته يعمل كرئيس لنادي "1K FC".

وبسبب الشعبية التي حصلت عليها البطولة، أعلن جوان لابورتا رئيس برشلونة بالتعاون مع بيكيه، عن إقامة المربع الذهبي منها على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

لاعب غامض

نحن هنا نتحدث عن "Enigma" الذي يرتدي قناع أحد المصارعين المكسيكيين ويقوم بارتداء سترة بأكمام لمنع الجماهير من التعرف عليه بسبب الأوشام المرسومة على جسده لأنه ينتمي لأحد الأندية الإسبانية.

ويشارك اللاعب الغامض بسبب قوانين البطولة التي تسمح لكل فريق بإضافة لاعبين آخرين، عادةً ما يكونون محترفين سابقين، لكن يمكن أن يكونوا من النجوم حاليين أيضًا، بشرط أن يظل اللاعب الحادي عشر كما هو بينما يمكن تغيير اللاعب الثاني عشر كل أسبوع.

هذه القاعدة تسببت في ظهور النجم المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" لاعب ريال مدريد السابق، وكذلك الأرجنتيني خافيير سافيولا وجوناثان سوريانو وألبرتو بوينو.

اللاعب "Engima" ظهر مع فريق "XBUYER TEAM " وقام بإخفاء هويته لأن ناديه ووكيله لم يعطوه الإذن للمشاركة في البطولة.

بيكيه قال عنه على موقع "تويتر" :"سيشارك لاعب كرة القدم في الدوري الإسباني تحت سن الثلاثين وهو يرتدي قناع المصارعة لإخفاء وجهه وأكمام طويلة لتغطية الوشم المتواجد على جسده".

البعض اعتقد في البداية أنه إيسكو أو نانو ميسا بسبب اللياقة البدنية السيئة للاعب وابتعاده عن المباريات، ولكن لم يتم الإفصاح عنه حتى الآن.