"روحي وما ملكت يداه فداه" .. قناع سالم الدوسري يخطف قلوب جماهير السعودية قبل مباراة البحرين

سالم الدوسري يستعد للمشاركة في كأس الخليج..

اختتم المنتخب السعودي، استعداداته للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، حيث يستعد الأخضر لمواجهة البحرين، الأحد، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثانية في البطولة.

وخطف سالم الدوسري قلوب الجماهير، بعد ظهوره في تدريبات السعودية، اليوم، مرتديًا القناع، من أجل المشاركة في كأس الخليج، وذلك بعد إصابته بكسور في الوجه، خلال مباراة الهلال والرائد، في دوري روشن، قبيل تجمع اللاعبين في معسكر الرياض.

وتحدث الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر، حول سالم الدوسري، قائلًا إن اللاعب كان بإمكانه البقاء في منزله واستكمال العلاج في الرياض، ولكنه أصرّ على مرافقة بعثة المنتخب، والمشاركة في هذه البطولة، ليقدم شكره إلى قائد الأخضر على هذه المبادرة.

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ونشر الإعلامي الرياضي فهد الروقي، رسالة حول صورة الدوسري بالقناع، عبر منصة (إكس)، قائلًا "لسان حال سالم: روحي وما ملكت يداه فداه، وطني الحبيب وهل أحب سواه".

وكان الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، قد أوضح أن سالم الدوسري قد يشارك لدقائق معدودة في مباراة البحرين، ويستطيع المشاركة في مباراة الجولة الثانية أمام اليمن.

وأجرى لاعبو الأخضر، مرانهم الختامي قبل مواجهة البحرين، على ملعب نادي اليرموك، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، بعدها تمرين الاستحواذ، ثم أجرى المدير الفني رينارد، تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، ثم اختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية من كأس خليجي 26، والتي تستضيفها الكويت، خلال الفترة حتى الثالث من يناير المُقبل، فيما يلعب الأخضر أمام العراق، حامل اللقب، والبحرين واليمن.