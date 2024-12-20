بعد ضمه للقائمة النهائية .. مفاجأة بشأن مشاركة سالم الدوسري مع السعودية في خليجي 26

تعرف على موقف سالم الدوسري مع الأخضر ببطولة خليجي 26

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قائمة فريقه النهائية التي ستشارك في بطولة كأس الخليج "خليجي 39".

وضمت القائمة تواجد النجم سالم الدوسري، على الرغم من الشكوك التي كانت تحوم حول قدرته على المشاركة، بسبب الإصابة بكسور في الوجه.

وقال الإعلامي خالد الشنيف، عبر برنامجه "دورينا غير": "من الممكن مشاهدة سالم الدوسري في أجزاء من مباراة البحرين ومن الممكن اللعب أمام اليمن".

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وأضاف: "عودته مهمة جدًا للمنتخب، فنيًا وقياديًا وتهديفيًا، والثالثة بين أقواس، حتى يُسجل في مرمى العراق".

ويواجه الأخضر نظيره البحرين مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة خليجي 26 التي ستقام في الكويت.