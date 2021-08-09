قميص بعبق التاريخ، باريس سان جيرمان يداعب ذكريات ميسي!

النادي الفرنسي يعرض القميص الأقدم لليونيل ميسي من أجل ارتدائه في فرنسا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان قد عرض القميص رقم 30 على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن فريق عمل ليونيل ميسي يدرس في الوقت الحالي رقم القميص المناسب له.

لماذا القميص رقم 30 مميزًا بالنسبة لميسي؟

ويعد القميص رقم 30 هو الأول للنجم الكبير في صفوف الفريق الأول مع برشلونة، عندما حل بديلًا لديكو في مباراة الدوري ضد إسبانيول.

أول ظهور لميسي على الإطلاق كان وديًا مع برشلونة وارتدى فيه القميص رقم 14 مثل يوهان كرويف، لكنه لم يكرر الأمر من بعدها.

واقترحت الصحفية أن ميسي يفكر أيضًا في القميص رقم 19 لكنه يترك الأمر حاليًا في أيدي من حوله لحسمه قبل الانضمام لباريس سان جيرمان.

لماذا لا يرتدي ميسي القميص رقم 10؟

وكان نيمار دا سيلفا قد عرض على ميسي أن يرتدي القميص رقم 10 الذي يملكه في صفوف باريس سان جيرمان، لكن الأرجنتيني رفض.

وكان ميسي قد أعلن بشكل رسمي انتهاء كل الآمال المتعلقة باستمراره رفقة برشلونة خلال مؤتمر صحفي في ملعب كامب نو.

وأكد الأرجنتيني إنه بذل كل جهد ممكن حتى يستمر مع الفريق، وذكر أن الإدارة حاولت بكل ما لديها من مجهود لتحقيق ذلك.

ومن المنتظر أن يقوم ميسي بالخضوع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان تمهيدًا لتوقيع عقود انضمامه لمدة عامين مقابل 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

جدير بالذكر أن انضمام ميسي لباريس سان جيرمان يأتي مجانيًا بعد انتهاء عقده في برشلونة وفشل النادي في تسجيل العقد الجديد بسبب قواعد اللعب المالي النظيف للدوري الإسباني.

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