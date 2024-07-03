قفزة ضخمة تحرج ديشان .. أرقام مبابي في يورو 2024 تبدد أوهام لعنة القناع!

كيليان صاحب الهدف الفرنسي الوحيد على الأراضي الألمانية

رفع كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا، من درجة استعداداته للمباراة المرتقبة أمام البرتغال، المقررة الجمعة المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وكان ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، قد أكد في تصريحات صحفية عقب الفوز على بلجيكا في ثمن النهائي، أن "مبابي اعتاد على القناع، لكنه للأسف لا يزال ينزعج من التعرق بسببه ويؤثر على رؤيته للكرة".

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مبابي رغم انزعاجه من ارتداء القناع الطبي لإصابته بكسر في الأنف، إلا أن الأرقام التي قدمها مع منتخب الديوك في البطولة حتى الآن، تفوق مستواه في يورو 2021، بل ويفوق أيضًا مستواه في بطولتي كأس العالم 2018 و2022.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن جناح فرنسا لمس الكرة خلال مباراة كاملة 51.6 مرة في مونديال 2018، مقابل 42.2 في يورو 2021، و55.2 بمونديال 2022، وقفز هذا المعدل إلى 61.9 لمسة في يورو 2024.

وأضافت: "كيليان لمس الكرة في منتصف ملعب المنافس بمعدل 5.7 لمسة في مونديال 2018، مقابل 8.1 في يورو 2021، و10.3 في مونديال 2022، و11.4 في النسخة الحالية من بطولة أمم أوروبا".

وتابعت "ليكيب": "مبابي سدد 1.4 كرة على المرمى في المباراة الواحدة بمونديال 2018، مقابل 3.2 تسديدة في يورو 2021، و4.7 في كأس العالم 2022، ووصل لأفضل معدلاته بـ5 تسديدات في بطولة أمم أوروبا 2024".

ورغم الأداء الهجومي المتواضع لمنتخب فرنسا في اليورو، يظل مبابي هو اللاعب الوحيد من بين زملائه الذي سجل هدفًا للديوك، بينما سجل كل من النمساوي ماكسيمليان ووبر والبلجيكي يان فيرتونخن، هدفين ذاتيين.