"هذا القناع يزعجه كثيرًا" .. ديشان يفاجئ ريال مدريد بنبأ صادم عن كيليان مبابي

"لم أشك أبدًا في قدرة اللاعبين على اقتناص الفوز"

كشف الفرنسي ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، عن نبأ صادم لجماهير الكرة الفرنسية ونادي ريال مدريد، بشأن الحالة الطبية لنجمه كيليان مبابي.

ويلتزم مبابي بارتداء قناع طبي خلال مباريات منتخب بلاده، بعدما تعرض لكسر في الأنف خلال المباراة الأولى لفرنسا أمام النمسا، وفضل تأجيل العملية الجراحية لوقت لاحق، تحديدًا بعد انتهاء مشوار الديوك في يورو 2024.

وقال ديشان في تصريحات نقلها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي: "قناع مبابي؟ لقد اعتاد عليه رغم كل شيء، لكنه للأسف لا يزال ينزعج من التعرق بسببه".

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وأضاف: "مبابي يجب أن يتعود على اللعب بالقناع، لأنه سيتعين عليه ارتدائه لبضعة أسابيع أو شهور".

وتمثل هذه التصريحات قلقًا لإدارة نادي ريال مدريد، التي تعاقدت مع كيليان مبابي في الانتقالات الصيفية الجارية خلال صفقة انتقال حر، وينتظر الاعتماد عليه في الموسم الجديد.

وتطرق مدرب فرنسا للحديث عن فوز فريقه على بلجيكا في الدور ثمن النهائي، قائلًا: "قدمنا مباراة كبيرة ضد فريق رائع.. كانت لدينا فرص عدة للتسجيل، لكننا لم نتمكن من استغلالها بسبب جودة المنافس".

وختم ديشان: "يجب أن نستمتع، الفوز على بلجيكا ليس عاديًا.. نحن الآن في ربع النهائي، وهم سيعودون إلى منازلهم. لدينا الجودة التي تمكننا من تسجيل الأهداف ولم أشك أبدًا في قدرة اللاعبين على اقتناص الفوز".