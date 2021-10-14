قطر وريال مدريد وإنجلترا .. غموض حول مستقبل مودريتش في 2022

النجم الكرواتي يرفض الاعتزال

يصر لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، على الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة رغم تقدمه في العمر.

مودريتش البالغ من العمر 36 سنة، ينتهي عقده مع ريال مدريد في الصيف القادم، ولا توجد مؤشرات حول استمراره لفترة أطول.

ومع ذلك يبدو أن النجم المخضرم يريد التواجد مع النادي الإسباني لما بعد كأس العالم في قطر 2022.

هل هناك محاولات لتجديد عقد مودريتش؟

تقارير صحفية أكدت أنه في الوقت الحالي لا توجد اتصالات حول تجديد اللاعب مع ريال حتى 2023، لأنه من المبكر الحديث عن ذلك.

ولكن مودريتش يعتبر اللعب على ملعب سانتياجو برنابيو الجديد بعد الانتهاء من أعمال تجديده، وهو ما سيحدث خلال فترة أعياد الميلاد في 2022.

ويريد اللاعب كذلك اللعب مع كرواتيا في كأس العالم بنفس العام، مستمرًا مسيرته الدولية الناصعة، التي تسببت في حصوله على الكرة الذهبية في 2018 بعد قيادة بلاده للحصول على المركز الثاني بمونديال روسيا.

ما هي الخيارات الأخرى المتاحة أمام النجم الكرواتي؟

الخيار الرئيسي أمام اللاعب صاحب الـ144 مباراة دولية، هو الاستمتاع بمونديال قطر وهو مدريدي، وإن لم يكن كذلك فهناك بعض البدائل الأخرى.

الوجهة المفضلة لمودريتش وقتها في حالة الرحيل عن ريال، هي الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى، ربما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهناك أيضًا بعض الطرق الأخرى أمام اللاعب المخضرم، مثل الدوري الأمريكي أو القطري، أو العودة إلى كرواتيا، وإن كان الخيار الأخير مستبعدًا بشكل كبير بسبب طموحات لاعب الوسط المخضرم.

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