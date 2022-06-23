قطر بوابة النصر للتخلص من مارتينيز

هل يرحل النجم الأرجنتيني من صفوف نادي النصر؟

أكدت تقارير صحفية، على أن الأرجنتيني جونزالو مارتينيز "بيتي"، صانع ألعاب فريق نادي النصر، يلقى اهتمامًا من أحد الأندية القطرية من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مارتينيز يتلقى عرضًا قطريًا

وأشارت صحيفة "العرب" القطرية إلى أن نادي الريان دخل في مفاوضات مع بيتي مارتينيز، من أجل الانضمام لصفوفه بداية من الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة على أن الريان يريد التعاقد مع مارتينيز لتعويض الجزائري ياسين براهيمي، الذي رحل عن صفوف الفريق مؤخرًا.

مارتينيز يلقى أيضًا اهتمامًا من بعض الأندية الإماراتية، أبرزها العين وشباب الأهلي والوصل، من أجل ضمه خلال الصيف المقبل.

ماذا قدم مارتينيز مع نادي النصر الموسم الحالي؟

عانى مارتينيز خلال الموسم الحالي من إصابة قوية في الركبة، أبعدته عن جزء كبير من الموسم، وبعد عودته بدأ في المشاركة كبديل في المباريات.

ولعب بيتي مع النصر الموسم الحالي بالدوري السعودي 16 مباراة بواقع 851 دقيقة، سدد الكرة 22 مرة منها 11 تسديدة على المرمى، وسجل 7 أهداف وصنع هدفين.

ومرر مارتينيز الكرة 434 مرة، منها 345 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح وصلت إلى 79.5%، وحصل على 32 خطأ وارتكب 13 خطأ، وحصل على الكارت الأصفر مرتين، ولم يحصل على الكارت الأحمر من قبل.

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