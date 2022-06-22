النصر يصارع الشباب على لاعب وسط أنطاليا سبور

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دخل ناديي النصر والشباب في صراع على ضم البرازيلي فرناندو مارتينز، لاعب وسط فريق نادي أنطاليا سبور التركي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى ناديي النصر والشباب للتعاقد مع لاعبين أجانب جدد، من أجل تدعيم صفوف الفريقين، استعدادًا للموسم المقبل، حيث يسعى الفريقان للمنافسة على جميع البطولات.

وأشار الصحفي التركي إتران سوزجون، إلى أن ناديي النصر والشباب قدما عرضين لفرناندو الذي يلعب في صفوف نادي أنطاليا سبور من أجل ضمه.

وأضاف الصحفي أن الألماني نوري شاهين لاعب أنطاليا سبور، يتمنى أن يستمر زميله فرناندو مع أنطاليا سبور، ولا يرغب في أن يرحل.

ومن المقرر أن يحسم اللاعب البرازيلي موقفه نهاية شهر يونيو الجاري، خاصة وأنه يلقى اهتمامًا من نادي جلطة سراي أيضًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات القادمة.

ÖZEL - Suudi Arabistan ekipleri Al Nasr ve Al Shabab, Antalyaspor forması giyen Fernando’ya teklif yaptı.



Nuri Şahin, Brezilyalı oyuncunun kalmasını arzu ediyor.



Fernando, ay sonu geleceği hakkında Antalyaspor’la görüşecek.



Oyuncuya Türkiye’den Galatasaray’ın da ilgisi var. pic.twitter.com/2vKjtBdCJV — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) June 22, 2022

وانضم فرناندو إلى صفوف أنطاليا سبور خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد تجربته مع نادي بكين جوان الصيني.

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وينتهي عقد اللاعب البرازيلي مع أنطاليا سبور في صيف 2023، حيث يدخل الفترة الحرة في يناير القادم، وهي الفترة التي يحق له فيها التوقيع مع أي فريق آخر دون العودة لإدارة ناديه.