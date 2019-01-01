هيئة الرياضة تحيل قضية آل مغني والنصر إلى النيابة

هيئة الرياضة السعودية تتخذ قرارًا ضد سعد آل مغني.

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية، إحالة قضية سعد آل مغني، عضو نادي النصر السابق، إلى النيابة العامة، من أجل اتخاذ الإجراءات النظامية بحكم الاختصاص.

آل مغني هدد منذ أسبوعين بنشر معلومات أكد أنه يحتفظ بها، يمكنها أن تخصم 3 نقاط من النصر، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ردًا على إسقاط إدارة النصر عضويته.

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وجه بإجراء تحقيق سريع بشأن الاتهامات التي وجهها آل مغني لمجلس إدارة النصر الحالي، برئاسة صفوان السويكت.

هيئة الرياضة أكدت فشل آل مغني، في تقديم أي مستندات تعزز موقفه وتثبت ما قاله من مزاعم، رغم إمهاله الفترة الكافية لتقديمها حسب طلبه، وثبت للجنة أنه بنى تصريحاته إلى احتمالات وظنون تفتقر إلى السند.

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إدارة النصر كانت اتخذت قرارًا بإسقاط عضوية آل مغني في وقت سابق، بسبب سلسلة تغريدات انتقد فيها إدارة النادي ومسؤولية، واتهمهم بالعديد من الاتهامات الخطيرة.

سعد آل مغني أكد خلال تغريداته على أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت تخطط للاستغناء عن الرباعي الأجنبي "البرازيليين مايكون وبيتروس، والمغربي نور الدين أمرابط، والنيجيري أحمد موسى"، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

آل مغني زعم أيضًا بأن النصر يعاني من أزمة مالية كبيرة، حيث وصلت الديون في عهد صفوان السويكت إلى 50 مليون ريال سعودي.