لاعب النصر السابق: أتمنى خسارة الهلال وتتويج أوراوا بدوري الأبطال

إبراهيم العيسى يتمنى أن يخسر الهلال، ولكنه واثق من تقديمه لمباراة كبيرة.

صرح إبراهيم العيسى، لاعب نادي النصر السعودي السابق، بأنه لا يتمنى أن يتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، بفوز أوراوا ريد الياباني عليه في إياب النهائي.

الهلال يستعد لمواجهة أوراوا ريد الياباني، يوم الأحد المقبل 24 نوفمبر الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

العيسى قال خلال حواره مع صحيفة "الرياضية" السعودية: "أتوقع أن يدخل الهلال المباراة بتركيز عال بعد فوزه ذهابًا 1-0، وأن يقدم مردودًا قويًّا ينتهي إلى تحقيق البطولة الآسيوية".

لاعب النصر السابق تابع: "لا أتمنى أن يتوج الهلال باللقب الآسيوي، وأن يحقق فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني البطولة".

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واختتم العيسى تصريحاته متحدثًا عن توقعاته بالدوري السعودي، حيث قال: "أتوقع أن يحقق النصر لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي".

إبراهيم العيسى كان لاعبًا في صفوف النصر، حيث كان يلعب في مركز الجناح، واستطاع أن يحقق العديد من البطولات رفقة العالمي، أبرزها كأس السوبر الآسيوي.

بعثة الهلال غادرت الرياض اليوم الأحد، متوجهة نحو العاصمة اليابانية طوكيو، من أجل مواجهة فريق أوراوا ريد، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.