"لم يخجل من العرب" .. قصيدة للتعليق على تصرف كريستيانو رونالدو في ديربي الرياض!

هيثم محمدهيثم محمد
|
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2022-23Getty Images
كريستيانو رونالدوالهلال vs النصرالهلالالنصردوري روشن السعودي

الحديث لا يتوقف عن واقعة النجم البرتغالي

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

تحول هاشتاج "الدون_دون" إلى قصيدة شعر للتعليق على واقعة كريستيانو رونالدو في قمة النصر والهلال الأخيرة في الدوري السعودي.

وقام بعض المغردون بتداول الهاشتاج على منصات التواصل احتجاجاً على تصرف رونالدو الذي اعتبره البعض غير أخلاقي وطالب بمعاقبته على أساسه بالطرد من السعودية.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

وفي نفس السياق، أطلقت نوف بنت أحمد، القانونية التي قالت إنها قدمت دعوى قانونية بحق النجم البرتغالي، قصيدة للتعليق على تصرف رونالدو.

وكتبت بنت أحمد: "الدون ( دون ) حياءٍ ظـــل مفتخراً

بموقف العارِ لم يخجل من العربِ

هذي ( نهاية ) من لــم يكتس ِأدباً

ولم ينشّـــأ على #منظومة_الأدبِ "

يذكر أن العقوبات المتعلقة بالمباراة خرجت رسمياً في وقت متأخر من مساء الخميس، ولم يتم معاقبة رونالدو بسبب تصرفه من قبل رابطة الدوري.

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

339437 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 33%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 9%فيكتور أوسيمين
339437 الأصوات

اختيارات المحررين