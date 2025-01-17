قصر ماربيا وسيارة "رولز رويس".. ما يضيفه العقد الجديد لحياة إرلينج هالاند المترفة!

النجم النرويجي يعيش حياة من البذخ

وقع إرلينج هالاند عقدًا مذهلًا لمدة 10 سنوات مع مانشستر سيتي بقيمة 260 مليون جنيه إسترليني، ما يجعل ثروته تصل إلى رقم يكفل له مستوى مميزًا للغاية.

يتضمن أسلوب حياة هالاند المترف، هذا القصر الذي تبلغ قيمته 6 ملايين جنيه إسترليني، في مدينة ماربيا الإسبانية الساحلية.

هالاند يشارك حياته مع شريكته إيزابيل هاوجسينج يوهانسن، ويقضي العطلات في هذا القصر الفاره، الذي كشفت صحيفة "ذا صن" عن قيمته.

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لقد أنفق هالاند وفقًا للصحيفة البريطانية، 6 ملايين جنيه إسترليني من أجل هذا القصر، إضافة إلى ركن سيارة "رولز رويس كولينان" بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني في باحته.

لقد جمع هالاند بالفعل ثروة تزيد عن 60 مليون جنيه إسترليني من عقوده الماضية، وعقده الحالي الذي تصل قيمته إلى 26 مليون جنيه إسترليني سنويًا، يرشح أن يضيف له المزيد.