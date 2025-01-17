من الأضخم في التاريخ .. مانشستر سيتي يغلق الأبواب أمام ريال مدريد وبرشلونة بالتجديد رسميًا لهالاند

أنباء سعيدة للنادي الإنجليزي تزامنًا مع وصول مرموش

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في إقناع مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند بالتوقيع على عقد جديد، بعد سلسلة من التكهنات حول مستقبله على مدار الأشهر الماضية.

هالاند الذي وصل إلى سيتي في يوليو 2022 مقابل 60 مليون يورو، يرتبط بعقد مع سيتي حتى صيف عام 2027، وأثيرت بعض الأنباء حول وجود شرط جزائي في عقده يتيح له الانتقال إلى ريال مدريد، كما ظهرت تكهنات حول رغبة برشلونة في ضمه لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ولكن سيتي أنهى هذه التكهنات تمامًا، بعدما أعلن بشكل رسمي عن التجديد للدولي النرويجي لمدة 9 سنوات ونصف، وهو ما يعني أنه قد يقضي أغلب مسيرته في ملعب الاتحاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبه قال الصحفي ديفيد أورنستين من موقع "ذا أثلتيك" إن اللاعب سيبقى مع النادي الإنجليزي وفقًا لهذا العقد حتى عام 2034، كما تم إزالة كل البنود الخاصة بتسهيل رحيله إلى فريق آخر والتي كانت موجودة في الاتفاق السابق.

وأشار أورنستين إلى أن عقد صاحب الـ24 سنة مع سيتي يعتبر من أضخم العقود في تاريخ الرياضة بشكل عام وليس في كرة القدم فقط.

وفي سياق متصل قال الصحفي جيمي جاكسون من "جارديان" إن راتب هالاند في عقده الجديد يصل إلى 500 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، بخلاف المكافآت والحوافز الإضافية.

وتشبه طريقة التجديد لهالاند كثيرًا ما يقوم به تشيلسي مع لاعبيه في الفترة الأخيرة، حيث يحرص البلوز على إقناعهم بالتوقيع على عقود طويلة الأجل تصل إلى 8 سنوات أو أكثر، بينما قالت

وتأتي هذه الأنباء تزامنًا مع اقتراب مانشستر سيتي من ضم مهاجم آخر، وهو المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، حيث من المتوقع انتقاله بشكل رسمي لفريق المدرب بيب جوارديولا خلال الأيام القليلة القادمة.

وأما بالنسبة لهالاند فمن المقرر أن يواصل مسيرته المذهلة مع سيتي، والتي سجل خلالها 111 هدفًا وصنع 15 في 126 مناسبة بكل البطولات حتى الآن.