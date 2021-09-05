قصر رونالدو الجديد في مانشستر.. تفاصيل مذهلة وجانب محبط للبرتغالي!

يقضي رونالدو فترة الحجر الصحي في قصر ريفي يضم سبع غرف وتفاصيل رائعة.

​يركز البرتغالي كريستيانو رونالدو بالفعل على الانطلاقة الجديدة لحياته في مانشستر، والتي يعود إليها بعد 12 عامًا من الغياب، لكن هذه المرة مع عائلة كبيرة للغاية.

رونالدو توجه مع صديقته جورجينا وأطفاله الأربعة إلى مانشستر لبدء فترة الحجر الصحي، والاستقرار في قصرهما الفاخر الجديد في ريف المدينة الإنجليزية.

وفي الساعات الماضية، كشف وسائل الإعلام البريطانية عن تفاصيل مثيرة للاهتمام في منزل أو بالأحرى قصر كريستيانو رونالدو الجديد.

ما هي مميزات قصر رونالدو الجديد؟

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن قصر رونالدو الجديد يتميز بمحيط ريفي، ويضم سبع غرف كل منها لها خزانة ملابس خاصة وحمام خاص، بالإضافة إلى صالة رياضية مجهزة بالكامل، وحمام سباحة ومغطس جاكوزي.

كما يحتوي القصر أيضًا على غرفة ساونا، وغرفة سينما للاستمتاع بالأفلام الجديدة دون الحاجة إلى الخروج، والعديد من المدرجات التي تطل على الحديقة الهائلة من أجل ضمان خصوصية أكبر لعائلة البرتغالي.

وإذا كان القصر الجديد يتميز بشيء إضافة إلى كل ما سبق، فهو أن له أسقف مرتفعة للغاية، وديكور قائم على الحجر.

كل ذلك إلى جانب فريق أمني حصري مكون من ستة أفراد، تم تعيينهم لحراسة رونالدو وأسرته من قبل نادي مانشستر يونايتد.

ما هو الشيء الوحيد الذي لن يعجب رونالدو في قصره الجديد؟

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن أحد الجوانب التي قد لا تقنع كريستيانو رونالدو في القصر هو أن المرآب لا يسمح سوى بتواجد سيارتين فقط.

ولذلك سيكون على رونالدو الاختيار من بين أسطوله الضخم من السيارات الفاخرة للذهاب إلى تدريبات مانشستر يونايتد.

ما هو الموعد المتوقع لظهور رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

كريستيانو رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، بعدما قرر إنهاء مسيرته مع يوفنتوس الإيطالي.

ومن المنتظر أن يظهر رونالدو للمرة الأولى رفقة مانشستر يونايتد يوم السبت 11 سبتمبر 2021، خلال مباراة نيوكاسل يونايتد التي تقام على ملعب "أولد ترافورد" لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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