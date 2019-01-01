قرعة كاراباو تسفر عن مواجهات سهلة للكبار

ليفربول وقطبا مانشستر الأبرز في الدور ربع النهائي

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس كاراباو عن مواجهات في المتناول للأندية الكبرى بعد القمم التي لُعبت في الجولة السابقة وشهدت إقصاء أرسنال وتشيلسي.

وفاز ليفربول على أرسنال بركلات الترجيح بعد التعادل 5-5، بينما عاد يونايتد بالانتصار من لندن على حساب تشيلسي بنتيجة 3-1.

وأوقعت القرعة ليفربول في مواجهة أستون فيلا، بينما سيلعب حامل اللقب مانشستر سيتي أمام أوكسفورد يونايتد من الدرجة الأولى.

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ويواجه مانشستر يونايتد ضيفه كولشستر يونايتد، ويحل ليستر سيتي ضيفاً على إيفرتون في مواجهة قوية ومتوازنة.

وتُلعب المباريات في السادس عشر من ديسمبر المقبل