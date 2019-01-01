راشفورد بعد الفوز على تشيلسي: نبذل كل ما لدينا لتخطي البداية الصعبة

المهاجم الإنجليز قاد فريقه لإسقاط البلوز

كشف ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، عن سعادته الشديدة بتأهل فريقه لدور الثمانية لكأس الرابطة، بعد الفوز على تشيلسي بدور الـ16.

يونايتد نجح في الفوز بنتيجة 2/1، حيث أحرز راشفورد ثنائية الشياطين الحمر، بينما جاء هدف تشيلسي الوحيد عن طريق البلجيكي ميتشي باتشواي.

وقال المهاجم الإنجليزي في تصريحات بعد المباراة:"كنا في موقف صعب جداً الفترة الأخيرة والآن نحاول تخطي هذه المرحلة".

وأضاف:"الوسيلة الوحيدة لنا هي العمل بجد والفوز بالمباريات لإسعاد الجماهير وهذا هدفنا الرئيسي".

أسطورة البرازيل يحرض نيمار على باريس سان جيرمان

مورينيو يريد العودة للدوري الإنجليزي من بوابة أرسنال

وتابع:"خضنا العديد من المباريات الصعبة، عملنا بجد منذ بداية الفترة التحضيرية، بداية الموسم لم تكن لصالحنا ولكن سنواصل العمل".

ويخوض مانشستر يونايتد مباراته القادمة بورنموث بالدوري الإنجليزي أمام بورنموث يوم السبت المقبل.