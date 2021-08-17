قرعة كأس أمم إفريقيا | مجموعات متوازنة لمصر وتونس والمغرب والجزائر

البطولة تنطلق في التاسع من يناير 2022

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022، التي أجريت اليوم الثلاثاء في العاصمة الكاميرونية "ياوندي، عن مجموعات متوازنة، مع بعض الصدامات العربية.

البطولة كان من المقرر أن تقام في بداية العام الجاري إلا أنه نظرًا لانتشار فيروس كورونا في العالم منذ العام الماضي، تقرر تأجيلها لعام كامل.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة القارية في التاسعة من يناير 2022 على أن تنتهي في السادس من فبراير بالعام ذاته.

مباريات كان سيستضيفها خمس مدن مختلفة بالكاميرون، همي: دوالا، ياوندي، بافوسام، ليمبي وجاروا.

ما هو تصنيف المنتخبات؟

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد أعلن عن تصنيفات المنتخبات، وقسمها على أربع مجموعات، جاءت كالتالي:

التصنيف الأول: تونس – الجزائر – المغرب – نيجيريا – الكاميرون - السنغال.

التصنيف الثاني: مصر – مالي – غينيا – كوت ديفوار – غانا – بوركينا فاسو.

التصنيف الثالث: الجابون – زامبيا – موريتانيا – غينيا بيساو – الرأس الأخضر – سيراليون.

التصنيف الرابع: السودان – إثيوبيا – جزر القمر – غينيا الإستوائية – مالاوي – جامبيا.

ما هي نتائج القرعة؟

المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون.

المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر - سيراليون - غينيا الإستوائية - كوت ديفوار.

المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا

ما هو نظام البطولة؟

ستقام البطولة بالنظام المعتاد، إذ سيخوض كل منتخب ثلاث مباريات في دور المجموعات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الستة ووصيفها إلى دور الـ16، مع اختيار أفضل أربعة منتخبات احتلوا المركز الثالث، للصعود أيضًا.

ثم ستستكمل مباريات البطولة بدايةً من دور الـ16 بخروج المغلوب مباشرةً.

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