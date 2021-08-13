يعد إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا 2022 للأدوار التمهيدية، تعرف على المنافس المحتمل للأهلي في الأميرة السمراء، والتي ستبدأ في سبتمبر القادم

إذا تحدثنا عن دوري أبطال إفريقيا فعلينا دائمًا تذكر النادي الأهلي، فهو الفريق الأكثر نجاحًا في تاريخ البطولة وهو البطل التاريخي لها برصيد 10 ألقاب.

فاز الأهلي بالعاشرة الموسم الماضي على حساب كايزر تشيفز، وذلك بعد الفوز بالتاسعة التي استعصت عليه لسنوات على حساب الغريم التقليدي الزمالك في الموسم الأسبق، وهو الآن يتجهز لبدء رحلة الدفاع عن لقبه والفوز بالحادية عشر.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

وبعد إقامة قرعة الأدوار التمهيدية، تعرف على المنافس المحتمل للأهلي في بداية رحلته بدوري أبطال إفريقيا 2022.

متى يبدأ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022؟

يقضي نظام دوري أبطال إفريقيا بأن تشارك في الأدوار التمهيدية 54 فريقًا من جميع أرجاء القارة السمراء.

يبدأ 44 ناديًا البطولة من الدور التمهيدي الأول، وتكون بداية البطولة من الدور التمهيدي الثاني للعشر فرق الأخرى.

أحد هذه الأندية التي ستبدأ من الدور التمهيدي الثاني هو الأهلي، وذلك بجانب الزمالك والترجي والوداد والرجاء وحوريا والنجم الساحلي وصنداونز ومازيمبي وسيمبا.

من يواجه الأهلي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2022؟

ربطت نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا 2022 النادي الأهلي بالمباراة الرابعة من الدور التمهيدي الأول.

سجمع هذه المباراة بين فريقي جيندارميري ناسيونالي النيجري، ونادي لو ماسنجر نجوزي البوروندي، والفائز منهما سيواجه الأهلي في الدور التمهيدي الثاني.

ما هو موعد مباراتي الأهلي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2022؟

لم تتحدد مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثاني في دوري أبطال إفريقيا 2022، لكن الاتحاد الإفريقي وضع لها تواريخ مبدأية.

اكتملت القرعة ✅

دوري أبطال إفريقيا 2021/2022 جاهز الآن! ✅



إليكم مواجهات الأدوار التمهيدية 👇 #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/Wjaq4PfHAE — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) August 13, 2021

ستقام مباراة الذهاب على أرض الفريق الذي سيتأهل من الدور التمهيدي الأول، فيما ستقام المباراة الثانية في أرض المنافس، أي أن مباراة العودة للأهلي ستكون على أرضه.