قرعة دوري أبطال آسيا تضع الهلال والنصر في مواجهتين قويتين
أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، في مقره بماليزيا صباح اليوم الجمعة.
وتأهل الهلال والنصر من دور الربع نهائي، بعد فوز الأول على استقلال طهران الإيراني بهدفين دون مقابل، بينما فاز الثاني على تراكتور سازي الإيراني بهدف دون رد.
قرعة منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا:
وأوقعت القرعة فريق نادي النصر السعودي أمام الوحدة الإماراتي، كما سيلعب الهلال أمام برسبوليس الإيراني.
وسيلعب النصر أمام نظيره الوحدة الإماراتي في مباراة ربع النهائي يوم 16 أكتوبر القادم، كما ستقام المواجهة الثانية بين الهلال وبرسبوليس في نفس اليوم.
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وستقام مباراة نصف النهائي بين الفائز من مواجهة النصر أمام الوحدة والهلال أمام برسبوليس في مواجهة نصف النهائي يوم 19 أكتوبر المقبل.
قرعة منطقة الشرق بدوري أبطال آسيا:
وفي نفس السياق، أجرى الاتحاد الآسيوي قرعة منطقة شرق آسيا، حيث سيلعب جيونبوك الكوري الجنوبي أمام مواطنه أولسان هيونداي، في ربع النهائي.
كما سيلعب فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، أمام فريق ناجويا جرامبوس الياباني، على أن تقام المواجهات جميعها في كوريا الجنوبية.
ما هي مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال آسيا؟
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن عن إقامة مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي للبطولة القارية، في المملكة العربية السعودية، من مواجهة واحدة.
ومن المقرر أن تقام دور النصف نهائي يوم 19 أكتوبر القادم، على أن تقام النهائية يوم 23 نوفمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.
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