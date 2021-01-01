شوقي غريب: صلاح والشناوي على رأس قائمة مصر للأولمبياد

المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي كشف عن موعد بدء الاتصالات مع ليفربول

حسم شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الجدل حول تواجد نجم ليفربول "محمد صلاح" في قائمة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2022، بإعلانه تواجد اسم اللاعب على رأس القائمة الأولية المقدمة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

غريب أكد خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس أن فيفا يسمح للمنتخبات بتقديم قائمة أولية مفتوحة العدد، على أن يتم اختيار القائمة النهائية ذات الـ18 اسمًا منها، ولا يُسمح اختيار أي لاعب للقائمة النهائية من خارج تلك الأولية.

وأضاف في تصريحاته حول اللاعبين الكبار المتوقع انضمامهم لمنتخب مصر تحت 23 عامًا في الأولمبياد "القائمة الأولية للمنتخب تضمنت كل اللاعبين مواليد عام 1997 الذين من الممكن الاستعانة بهم في الأولمبياد، والثنائي محمد صلاح ومحمد الشناوي على رأسها، وكذلك عدد آخر من اللاعبين الكبار".

تابع "لم أتفق مع صلاح أو الشناوي على التواجد مع المنتخب في الأولمبياد، وسنتحدث مع ليفربول في مارس القادم للحديث رسميًا حول إمكانية تواجده معنا، هو أحد اللاعبين في العالم ووجوده في قائمة مصر للأولمبياد طبيعي جدًا".

غريب أتم تصريحاته بالإشارة إلى أن رمضان صبحي يُقدم أداءً جيدًا للغاية مع بيراميدز حاليًا، موضحًا أنه تجاوز الفترة الصعبة التي صاحبت بداية انتقاله من الأهلي إلى فريقه الجديد.