قرار صارم من القاضي بحق روبياليس في قضية "قبلة" هيرموسو

بعد حادثة القبلة .. أمرًا قضائيًا ضد لويس روبياليس.

كشف تقرير صحفي عن آخر تطورات القضية التي هزت عالم كرة القدم بين لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق وجيني هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني.

روبياليس قام بتقبيل هيرموسو خلال توزيع ميداليات كأس العالم للسيدات، بعد أن تُوج المنتخب الإسباني بالبطولة على حساب منتخب إنجلترا.

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واستقال روبياليس عن منصبه ومثل أمام المحكمة لمواجهة الاتهامات بالاعتداء الجنسي والإكراه، وبحسب ما نشرته قناة "سكاي سبورتس" فلقد تم إصدار أمرًا قضائيًا يمنع الرئيس السابق للاتحاد الإسباني من الاقتراب لمسافة 200 متر من هيرموسو.

كما يمنع هذا الأمر أيضًا روبياليس من الاتصال بهيرموسو، بالإضافة إلى ذلك طلب القاضي فرانسيسكو دي خورخي أن يُرسل له لقطات من الحادث.

يذكر أن 39 لاعبة إسبانية أصدرن بيانًا بإحراء مزيد من التغييرات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بالإضافة إلى تمردهم وعدم مشاركتهم في دوري الأمم الأوروبية.