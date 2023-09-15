رغم إقالة روبياليس .. بطلات العالم يعلن الانسحاب من منتخب إسبانيا!

لاعبات إسبانيا يواصلن التمرد.

قام منتخب إسبانيا للسيدات بإبلاغ الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأنهن لن يشاركن في مباراتي السويد (22 سبتمبر) وسويسرا (26 سبتمبر) في دوري الأمم الأوروبية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، انضم إلى هذا الموقف 12 لاعبة من مجموعة الـ15 الشهيرة الذين لم ينضموا إلى كأس العالم وغيرهم من اللاعبين الذين رفعوا الرقم إلى إجمالي 41 لاعبة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الكشف عن هذا القرار بعد ساعات من تقديم المديرة الفنية الجديدة، مونتسي تومي، وقائمة اللاعبات التي ستخوض مباراتي السويد وسويسرا.

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وأوضحت الصحيفة أن اللاعبات "المتمردات" يعتبرن أنهم لم يُنتجوا التغييرات الكافية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم حتى بعد رحيل لويس روبياليس وخورخي فيلدا.

ووفقًا لبعض المصادر فإنهن يُطالبن برحيل الأمين العام، أندرو كامبس، ومسؤول النزاهة، ميخيل جارسيا، وأعضاء قسم الاتصال المسؤولين عن تسريب تصريحات جيني هيرموسو الغير صحيحة بعد قبلة روبياليس بالإضافة إلى آنا ألفاريز ورافا ديل أمو، مديرة ورئيسة كرة القدم النسائية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.