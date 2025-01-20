قرار اعتيادي أم إشارة للرحيل؟ .. ستيفانو بيولي "يباغت" نواف العقيدي قبل مباراة الخليج!

بعد وصول عرض لضم حارس النصر..

اتخذ الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، قرارًا يتعلق بالحارس نواف العقيدي، قبل مواجهة الخليج، في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي، والتي تقام على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

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ويطمح النصر في مصالحة جماهيره، عقب التعادل مع التعاون بهدف لمثله، في الجولة الخامسة عشر، ما تسبب في هبوط الأصفر مركزًا في جدول دوري روشن، حيث يحتل المركز الرابع، برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين عن القادسية، الذي صعد للمركز الثالث.

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وذكر الإعلامي الرياضي علي العنزي، بأن بيولي، قرر استبعاد نواف العقيدي، برفقة البرازيلي آندرسون تاليسكا، من قائمة النصر قبل مباراة الخليج، فيما يعتمد المدرب الإيطالي، على الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي، وبديله راغد النجار، على مقاعد البدلاء.

وجاء قرار بيولي، تزامنًا من أنباء طلب نادي الفتح، التعاقد مع نواف العقيدي على سبيل الإعارة، خلال موسم الميركاتو الشتوي، ومطالبة العقيدي للإدارة الرياضية، بالرحيل إلى النموذجي، بحثًا عن المشاركة أساسيًا في المباريات، من أجل ازدياد حظوظه في التواجد مع المنتخب السعودي، في المباريات المُقبلة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ولم يحصل نواف العقيدي على فرصة المشاركة في أي مباراة رسمية مع النصر، منذ انطلاق الموسم الرياضي الجاري، حيث عانى من إصابة في الظهر، قبل بداية الموسم، فيما تم استدعاؤه للتواجد في القائمة خلال 6 مباريات فقط، دون اللعب، في ظل تواجد الحارس البرازيلي بينتو أساسيًا في كتيبة فارس نجد.

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وقرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، استدعاء نواف العقيدي، لقائمة الأخضر، للمشاركة في كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، حيث شارك في مباراة الجولة الأولى أمام البحرين.