نواف العقيدي يطالب بالرحيل لهذا النادي .. "رغبة رينارد" تضع النصر في ورطة!

هل يجازف النصر برحيل نواف العقيدي في يناير؟

تلقى نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عرضًا من أجل مغادرة الأول بارك، في فترة الميركاتو الشتوي، في ظل عدم نيله فرصة أساسية للمشاركة مع العالمي هذا الموسم.

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وأوضح الإعلامي عبد الرحمن العامر، عبر برنامج "دورينا غير"، أن نادي الفتح طلب نواف العقيدي، والحارس طلب من الإدارة الرياضية، بالسماح له بالانتقال إلى النموذجي، بحثًا عن المشاركة أساسيًا في المباريات، موضحًا أن الحارس "الأجنبي" الأساسي للفتح مستواه منخفض، ما يعني احتمالًا بنسبة 90% لمشاركة العقيدي بشكل أساسي.

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وتابع "مشكلة النصر أنه لا يملك حارسًا بديلًا، للبرازيلي بينتو، ويدرس الأسماء التي يملكها، فيما يعاني من شحّ الحراس السعوديين".

من جانبه، قال الإعلامي علي العنزي، إن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، يبحث عن لاعب يشارك بشكل أساسي، من أجل دعم الأخضر، ومشاركة العقيدي أساسيًا هي داعم أساسي للمنتخب، وبعيدًا عن الموافقة أو الرفض، ولكن أزمة الأخضر أن ثلاثة أرباع لاعبي المنتخب لا يشاركون".

وتابع "نواف العقيدي قد يُعار للفتح، ونتمنى أن تستشعر الأندية أهمية تصفيات كأس العالم المُقبلة، مثلما فعل النصر، من يلعب في المنتخب أساسيًا ويشارك بصورة مستمرة في الدوري بخلاف سالم الدوسري؟ علي البليهي يعاني من انخفاض كبير في مستواه، وسلطان الغنام يمر بمرحلة غير جيدة، ونحن مقبلون على التصفيات".

في المقابل، قال العنزي إنه في حالة رحيل نواف العقيدي، فإن النصر سيكون لديه حارسان فقط، وهما بينتو وراغد النجار، ما سيسبب أزمة كبرى للأصفر حال تعرض أحدهما للإصابة.

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ولم يشارك نواف العقيدي في أي مباراة مع النصر، منذ بداية الموسم الجاري، وعودته من الإصابة، حيث بقي أسيرًا لدكة البدلاء، في ظل اعتماد الجهاز الفني للأصفر، على البرازيلي بينتو، فيما قرر رينارد ضمه لقائمة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، ومنحه فرصة المشاركة في مباراة الجولة الأولى أمام البحرين.