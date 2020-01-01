قرار جديد من إدارة الأهلي السعودي تجاه المحترفين الأجانب

من المنتظر أن تقوم الإدارة بالتنسيق مع وزارة الرياضة السعودية

أكدت تقارير صحفية مقربة من النادي الأهلي السعودي منح الإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة، اللاعبين الأجانب بجانب أعضاء الأجهزة الفنية حرية البقاء في السعودي أو المغادرة إلى بلادهم.

ويأتي هذا القرار على خلفية تعليق الأنشطة والمسابقات الرياضية المحلية حتى إشعار آخر بقرار من وزارة الرياضة السعودية، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

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وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فمن المنتظر أن يكون الثنائي تفاريس مهاجم الرأس الأخضر وماركو مارين صانع الألعاب الألماني، بالإضافة للصربي فلادان ميلوفيتش مدرب الفريق وجهازه المساعد في مقدمة المغادرين خلال اليومين المقبلين.

ومن المنتظر أن تقوم الإدارة بالتنسيق مع وزارة الرياضة السعودية وجهات الاختصاص لترتيب هذا الأمر.

وأكدت تقارير صحفية أن الأندية السعودية بدأت في البحث عن إمكانية عودة المدربين واللاعبين الأجانب، إلى بلادهم عبر طائرات خاصة.

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وقالت مصادر خاصة لجول أن هذا القرار جاء بعدما أوصت لجنة متابعة مستجدات كورونا وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، بعدم اتخاذ قرارات بعودة أي نشاط رياضي قبل شهرين من الآن.