قرار بلعب مواجهة يوفنتوس وميلان بالجماهير لكن بشرط واحد

تقارير صحفية عديدة تؤكد أن فيروس كورونا لن يؤجل مواجهة ميلان ويوفنتوس في مباراة الكأس.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن مباراة يوفنتوس ضد ميلان في إياب نصف النهائي ببطولة كأس إيطاليا سيتم خوضه بشكل طبيعي دون التأثر بشكل واضح بفيروس كورونا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ستامبا" والتي أكدت أن المواجهة سيتم خوضها بشكل طبيعي في موعدها دون تأجيل وبحضور الجماهير.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك القرار تم اتخاذه بعد اجتماع في مكتب حاكم أقليم بييمونتي الذي يقع فيه نادي يوفنتوس، وبشرط حضور السكان الأقليم فقط.

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وكان حاكم الأقليم قد قرر إعادة فتح المدارس خلال هذا الأسبوع بعد أيام من غلقها بسبب تفشي مرض كورونا في إيطاليا مؤخرًا.

إنتر قلق وغير راضٍ عن تأجيل مباراة يوفنتوس

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد قررت خوض عدد من المباريات خلف الأبواب المغلقة للمساعدة في السيطرة على الفيروس الخطير.

وتقرر اليوم تأجيل ديربي إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس في الدوري بعدما كان قد انضم للقرار السابق باللعب خلف الأبواب المغلقة ودون جماهير.

وأعلنت إيطاليا كانت عن وفاة 12 شخص وإصابة حوالي 400 بفيروس كورونا قبل ثلاثة أيام في تطور جديد لعدد المصابين والمتوفيين بالمرض الخطير.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ 60 نقطة وله مباراة أقل من لاتسيو المتصدر وفي رصيد الأخير 62 نقطة لو أنهى لقاءه ضد تورينو بالفوز كما هو الحال الآن.