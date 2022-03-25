"قرار الـ7 أجانب كان صادمًا ورائعًا، الآن نريد تقليد الدوري الإنجليزي"

أكد الناقد الرياضي حاتم خيمي أن قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي أحد عوامل نجاح المنتخب في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر الشتاء القادم.

الأخضر نجح في التأهل لنهائيات المونديال بعد مشوار ممتاز في التصفيات، إذ حافظ على صدارة مجموعته حتى الجولة الماضية، حيث تنازل عنها للمنتخب الياباني بتعادله مع الصين في الإمارات.

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خيمي أوضح خلال تصريحاته في برنامج "كورة" أن قرار زيادة الأجانب حين تحدث عنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أثار جدلًا واسعًا وكان صادمًا للعديد وواجه انتقادات قوية وكثيرة ممن رآى أنه سيحرم اللاعب السعودي فرصة اللعب وسيؤدي لتراجع مستوى المنتخب.

وأضاف أن العكس ما حدث، لأن زيادة عدد الأجانب أدى لتحسين جودة اللاعبين السعوديين، بقوله "اللاعب السعودي استفاد كثيرًا من زيادة عدد الأجانب، أصبح كل لاعب محلي مُحاط بـ7 أجانب قادمين من بلاده مختلفة وبعضهم يلعب لمنتخبات قوية وجيدة، وهذا أدى لزيادة جودة اللاعبين المحليين ولأن يتكون الجيل الحالي للمنتخب من أفضلهم".

الناقد الرياضي أبدى رغبته في التقدم للخطوة القادمة وهي تقليد الدوري الإنجليزي، موضحًا "نريد الآن أن نُصبح مثل الدوري الإنجليزي، أن نضع معايير محددة للاعبين الأجانب القادمين للدوري السعودي أهمها أن يكون اللاعب دوليًا مع منتخب بلاده، حتى لو كان هذا المنتخب من إفريقيا أو ليس من الكبار، المهم أن يكون اللاعب يلعب له، لأننا سنضمن لاعب ذو جودة يُضيف للدوري واللاعب المحلي".

حاتم خيمي: قرار زيادة اللاعبين الأجانب قرار صادم أخرج لنا "زبدة" اللاعبين المحليين.. وكنا في حاجة لأفكار صادمة لتحقيق النجاح#كورة_روتانا #تصفيات_كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/U98onfAi38 — برنامج كورة (@korarotana) March 25, 2022

يُشار إلى أن الحديث يدور حاليًا في السعودية عن زيادة عدد الأجانب الموسم القادم إلى 8، بعد نجاح التجربة وتحسن نتائج المنتخب الوطني بعد زيادة العدد إلى 7.

الدوري السعودي متوقف حاليًا وسيُستأنف عقب رمضان بمواجهتي الهلال المؤجلتين ثم مباريات الجولات الخمسة الأخيرة، علمًا أن الاتحاد يتصدره بفارق 11 نقطة عن الهلال أقرب مطارديه.