قد يبيع السومة وغريب .. خسائر مالية ضخمة للأهلي بعد الهبوط

الكوارث مستمرة على النادي السعودي

دوامة جديدة يستعد نادي الأهلي السعودي للدخول فيها، بعد وداعه لدوري المحترفين بالجولة الأخيرة وهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

وتعرض الأهلي لصدمة قوية بنهاية موسم 2021/2022، بعد احتلاله المركز الخامس عشر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 32 نقطة، ليتقرر هبوطه مع الحزم والفيصلي.

ولكن يبدو أن الكوارث لن تقتصر فقط على الهبوط، بل هناك خسائر مالية فادحة سيتكبدها النادي السعودي.

ما هو حجم خسائر الأهلي؟

قال برنامج "في المرمى" على قناة العربية، إن الأهلي سيخسر 78 مليون ريال من الدعم بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

وتحدث الكاتب الصحفي تركي العواد للبرنامج عن هبوط الأهلي قائلًا:"الهبوط ليس آخر الأشياء السيئة، بل هو بداية لسلسلة من التحديات والأخبار غير السارة والخيارات الصعبة التي سيواجهها الأهلي".

وأضاف:"صعوبة هذه الأمور ربما تفوق الهبوط كخبر بمفرده، لأن الآن المواجهة كبيرة، لفريق ميزانيته الموسم الماضي كانت 340 مليون ريال بين رواتب ومصروفات أخرى وصفقات".

وتابع:"السنة القادمة الأهلي لن يستطيع توفير هذا المبلغ، لذلك التحدي الأول أمامه سيكون التخلص من بعض اللاعبين أصحاب الرواتب العالية".

من هم النجوم الذين قد يتخلى عنهم الأهلي؟

واصل الكاتب الصحفي حديثه موضحًا:"الأهلي قد يتخلى عن نجوم مثل عمر السومة و إزجيان إليوسكي وعبد الرحمن غريب لأن الدعم الحكومي سيتراجع بصورة طبيعية لاختلافه بين دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى".

الأهلي سيخسر 78 مليون ريال من الدعم بعد هبوطه الى دوري الدرجة الأولى، ما هو تأثير ذلك؟ ..

تركي العواد يجيب خلال حديثه لـ ⁧#في_المرمى⁩ pic.twitter.com/iUhqbwH81v — العربية - في المرمى (@FilMarma) June 30, 2022

واستكمل:"الأمر يحدث أيضًا في إنجلترا، الدعم في الدوري الإنجليزي الممتاز يختلف عن التشامبيونشيب، لأن المعايير ستكون مختلفة بالنسبة للنقل التلفزيوني والحضور الجماهيري والرعاة".

وأنهى حديثه:"هذه الأمور ستجعل ميزانية الأهلي ستتحول من 340 إلى 30 أو 40 مليون ريال بتراجع يصل لـ90%، بالإضافة للمعاناة التي مر بها النادي الفترة الأخيرة بسبب الديون وأزمات تسجيل اللاعبين، لذلك التحديات المالية ستكون أصعب من الفنية بشكل كبير".

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