"بطولات الهلال لا يقتنع بها أحد إلا هو" .. تراشق بين جستنيه وإعلامي كويتي

الزعيم حافظ على لقب الدوري السعودي للمرة 18 في تاريخه

وقع اختلاف في وجهات النظر بين الإعلامي الرياضي السعودي عدنان جستنيه؛ المعروف بانتمائه لنادي الاتحاد، والإعلامي الكويتي عبد العزيز عطية، بعدما شبه الأخير بطولات الهلال بقصائد الأول.

الزعيم بطلًا للدوري السعودي للمرة 18:

توج الهلال قبل يومين بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الـ18 في تاريخه والثالثة على التوالي.

تتويج الزعيم باللقب جاء بعد صراع مع الاتحاد، إذ تصدر العميد جدول الترتيب لأشهر عديدة، لكن الأزرق انقض على الصدارة قبل جولتين من النهاية.

الجولة الأخيرة حسمت اللقب للهلال، إذ كان يحتاج للفوز أمام الفيصلي فقط كي يتوج، وهو ما حدث بالفعل، فيما كان يحتاج العميد لتعثر الزعيم مع فوزه أمام الباطن، لكن لم يحدث أي منهما، حيث أنه تعادل مع الباطن 0-0.

ماذا حدث بين جستنيه وعطية؟

مشجعة نصراوية مُلقبة بـ"شامخة الخلود"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أرسلت تغريدة لبرنامج "الديربي"، الذي يقدمه عطية، جاء بها: "بطولات الهلال مثل قصائد جستنيه، محد مقتنع فيها إلا هو".

رد عطية هو ما أغضب الإعلامي الاتحادي، إذ قال الكويتي: "هذه أصدق مقولة سمعتها، أنت شامخة كشموخ العالمي وجماهيره، وكلماتك خالدة كاسمك، وهذه العبارة ستظل خالدة، محد مصدق بطولات الهلال إلا هو".

جستنيه رد مقللًا من النصر، فكتب: "ياعطية اذا اعتبرنا خواطري قصائد كما منحتوها هذه الصفة فمعنى ذلك انها قصائد خالدة وكخلود بطولة نادي النصر في اندية كاس العالم ب"الترشيح" حيث اصبحت صفة "الترشيح" هي الكلمة "الخالدة" في ذاكرة كل الرياضين من المحيط الى الخليج".

ياعطية اذا اعتبرنا خواطري قصائد كما منحتوها هذه الصفة فمعنى ذلك انها قصائد خالدة وكخلود بطولة نادي النصر في اندية كاس العالم ب"الترشيح" حيث اصبحت صفة"الترشيح" هي الكلمة"الخالدة"في ذاكرة كل الرياضين من المحيط الى الخليج https://t.co/knakvrRHdO — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) June 30, 2022

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