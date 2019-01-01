قبول استئناف ليفربول لارتداء الشعار الذهبي في البريميرليج

اللجنة المنظمة للبطولة تتيح الفرصة للريدز للاحتفال باللقب

منحت اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي، أحقية ارتداء الشعار الذهبي الخاص بكأس العالم للأندية لنادي ليفربول، بعد الاستئناف الذي قدمه الريدز خلال هذا الأسبوع.

ليفربول نجح في الفوز بمونديال الأندية بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بدور الأربعة، وتخطي فلامنجو البرازيلي بهدف روبرتو فيرمينو بالوقت القاتل بالنهائي.

لوائح البريميرليج تمنع قيام أي نادي بارتداء شعار الفيفا الذهبي الخاص بمونديال الأندية خلال مباريات البطولة المحلية، ولكن الإتحاد الإنجليزي يسمح بوجوده في منافسات الكأس.

وهو ما دفع ليفربول للاستئناف في هذا القرار، لتنجح محاولته بعد موافقة الدوري الإنجليزي على ارتداء الشعار ولكن في مباراة واحدة فقط للاحتفال باللقب.

ومن المقرر أن يظهر الشعار الذهبي على قمصان ليفربول خلال مواجهتهم مع ولفرهامبتون يوم 29 ديسمبر على ملعب أنفيلد في البريميرليج.

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وأما بالنسبة لدوري أبطال أوروبا فمن المقرر ظهور الريدز بشكل طبيعي بشعار الفيفا لمونديال الأندية، لأن قواعد اليويفا لا تنص على منع ذلك.

يذكر أن مانشستر يونايتد لم يتمكن من ارتداء هذا الشعار في الدوري الإنجليزي، بعد فوزه بكأس العالم للأندية في 2008 خلال حقبة السير أليكس فيرجسون.