قبل نهائي كأس الملك .. الانضباط توجه "ضربة قاضية" لنجم النصر ومالكوم يواصل الإفلات!

ماذا قالت لجنة الانضباط في واقعة السلوك المشين للاعب النصر؟

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قرارها الرسمي تجاه البرازيلي إيمريك لابورت، مدافع النصر، بعد واقعة السلوك المشين في مباراة الرياض، وموقفه من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأقرت لجنة الانضباط بمخالفة لابورت، الذي قام بضرب ذراع لاعب الرياض، محمد آل عقل، دون مبرر، ليوجه الحكم بطاقة حمراء مباشرة، ليتقرر رسميًا إيقاف اللاعب مباراتين، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، مع إلزام اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، مع اعتباره قرارًا غير قابل للاستئناف.

وطبقًا لذلك، فقد تقرر غياب لابورت رسميًا عن مباراتي النصر المُقبلتين أمام الاتحاد، في الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي، وأيضًا أمام الهلال، في نهائي كأس الملك، المقررة في التاسعة مساء الجمعة المُقبلة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

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في المقابل، واصلت لجنة الانضباط، قراراتها دون البتّ في موقف البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال، الذي ارتبط برغبة نادي الاتحاد، في تقديم شكوى ضده، بناءً على تصرفات اللاعب في مباراة الفريقين، في نصف نهائي كأس الملك، بعد تداول مقاطع للاعب وهو يوجه إشارات غير رياضية للجماهير الاتحادية.

ومن ناحية أخرى، قررت لجنة الانضباط، معاقبة مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بعد غيابه عن المؤتمر الصحفي عقب مباراة ضمك، في الجولة 33 من دوري روشن السعودي، حيث تعد هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى، وفق المادة 40 من اللائحة، ليتقرر إلزام جاياردو بدفع 45 ألف ريال، مع اعتباره قرارًا قابلًا للاستئناف.

وقررت اللجنة، معاقبة لاعب الفيحاء، محمد البقعاوي، بداعي القيام بفعل عدواني تجاه حكم مباراة التعاون، ليتم إيقافه 4 مباريات رسمية، بما في ذلك الإيقاف التلقائي، بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة، مع إلزامه بغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، مع اعتباره قرارًا قابلًا للاستئناف.