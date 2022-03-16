قبل موقعة الكلاسيكو .. بوسكيتس يشيد بنجم ريال مدريد

أشاد لاعب خط وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس بلاعب ريال مدريد كاسيميرو باعتباره أحد أفضل اللاعبين في موقعهم، كما تحدث الإسباني أيضًا عن عودة الروح للفريق وتحسن الأداء بسبب قدوم تشافي.

حيث تتجه الأنظار نحو مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الأسبوع المقبل، ولذلك سئل بوسكيتس عن المواجهة المرتقبة.

وتحدث خط وسط برشلونة والمنتخب الإسباني عبر المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام جلطة سراي، وامتدح اللاعب المخضرم منافسه كاسيميرو كما شدد على أهمية المواجهتين القادمتين لفريق البلوجرانا.

ماذا قال بوسكيتس عن كاسيميرو؟

قال بوسكيتس: "إذا لم يكن كاسيميرو هو الأفضل، فهو في مكانة عالية، عليك فقط مشاهدة مبارياته، وإلقاء نظرة على أرقامه أو ما فعله".

وواصل: "في هذا الموقف يتم تجاهلنا لأنه في النهاية، يركز الناس على الأهداف، والتسديدات، والتمريرات الحاسمة، حيث أن لدينا دور أقل وضوحًا ولكن أكثر أهمية، وهو أن نكون في منتصف الملعب ونتحكم في كل شيء".

وتابع: "أنا معجب به. أنا أحب كل اللاعبين الجيدين، وريال مدريد لديه الكثير، لكنني لن آخذ أيًا منهم، سأبقى مع زملائي في الفريق، فهم الذين سألعب معهم وأعيش معهم".

وأردف: "لكن بصفتي من محبي كرة القدم، يمكنني أن أقدر لاعبي المنافسين والفرق الأخرى".

ماذا قال بوسكيتس حول خسارة مباراة السوبر الإسباني أمام ريال مدريد؟

قال بوسكيتس: "ربما جاء كأس السوبر في وقت مبكر قليلاً بالنسبة لنا".

وأوضح: "أصيب لاعبون، وكان فيران توريس قد وصل لتوه، ولم يكن لدينا أوبامايانج".

وأضاف: "أعتقد كفريق أننا أفضل الآن، لا أعرف شيئًا عن ريال مدريد، لكنني متأكد من أنهم سيكونون في القمة بعد الفوز في مباراة خروج المغلوب الرائعة ضد باريس سان جيرمان، ستكون مباراة رائعة".

ماذا عن التأثير الذي قدمه تشافي لبرشلونة؟

يقول لاعب الوسط إن تشافي قد غير الكثير بالفعل وأن اللاعبين يأخذون أفكاره تدريجياً في الاعتبار.

قال بوسكيتس: "كل شيء مختلف تمامًا، احترامنا لذاتنا ومزاجنا وثقتنا، فقد جاء مدرب جديد وأجرى تغييرات مختلفة مع فلسفته، والتي كانت كنا قد شهدناها منذ سنوات".

وواصل: "بالنسبة للاعبين الذين كانوا هنا في ذلك الوقت، كان الأمر رائعًا، والأعضاء الجدد يحصلون عليه تدريجيًا".

واختتم: "نحن فريق أكثر تكاملًا، نقوم بالكثير من الأشياء بشكل جيد وفي النهاية نحن فريق أفضل، فمن الواضح أنه لا يزال لدينا طريق لنقطعه ولكننا نسير على الدرب الصحيح".

جدير بالذكر أن برشلونة يواجه نادي جلطة سراي التركي الخميس المقبل في مباراة العودة ضمن دور ال 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

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