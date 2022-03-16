بنزيما يثير الرعب في ريال مدريد قبل الكلاسيكو

توتر كبير داخل قلعة ريال مدريد بسبب تطورات سلبية حيال نجم الفريق الأول كريم بنزيما، والذي تحوم الشكوك حول مشاركته في الكلاسيكو ضد برشلونة يوم الأحد المقبل الموافق 20 مايو.

النجم الفرنسي الذي قاد الفريق مؤخرا إلى ريمونتادا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بتسجيله ثلاثية لن تنساها جماهير الفريق، تعرض لإصابة أمام مايوركا هذا الأسبوع، بعد تسجيله الهدف الثالث في تلك المباراة.

﻿نتائج فحص بنزيما تثير القلق في مدريد

وكان من المقرر أن تظهر نتائج الفحص الطبي الخاص ببنزيما اليوم الأربعاء، لكن ريال مدريد أرجأ ذلك الأمر إلى يوم الجمعة، ما يثير فزع جمهور الفريق لأن بنزيما هو نجم الفريق الأول هذا الموسم من دون منازع.

وأمام خصم متطور كبرشلونة في الأسابيع الأخيرة، سيعتبر غياب كريم بنزيما عن الكلاسيكو ضربة قاصمة لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تشير إلى تفاؤل داخل غرف ملابس ريال مدريد حيال لحاق بنزيما بمباراة الكلاسيكو في ملعب سانتياجو برنابيو.

الجدير بالذكر أن غياب بنزيما عن الكلاسيكو سيعني أن تضاف تلك القطعة الهامة إلى غياب محوري آخر متمثل في فيرلان مندي الذي لم ينجح في التعافي من إصابته بعد.

بينما تدرب البرازيلي اليافع رودريجو جويس على عشب "فالديبيباس" ورغم أن هناك بعض الآلام على مستوى القدم، إلا أن مشاركته في الكلاسيكو ليست محل شك كبير.

اقرأ أيضًا ..