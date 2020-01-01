قبل مواجهة كأس الملك - عمر السومة "جلاد" النصر

يحمل اللاعب الدولي السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة آمال جماهير فريقه عند مواجهة نادي النصر

يحمل اللاعب الدولي السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة آمال جماهير فريقه عند مواجهة نادي النصر في منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

اللاعب المُلقب بـ "العقيد" يحتاج إلى تسجيل هدفًا واحدًا في مرمى براد جونز حارس مرمى النصر في المباراة التي ستجمع الفريقين غدًا لتخطي المعتزل خالد قهوجي كأكثر لاعب هز شباك الأصفر في مباريات الفريقين.

وهز السومة شباك النصر في 12 مناسبة سابقة بكل البطولات منذ انضمامه إلى أهلي جدة صيف 2014 قادماً من القادسية الكويتي.

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وكان السومة قد تمكن من معادلة رقم خالد قهوجي مهاجم أهلي جدة منتصف التسعينات وحتى مطلع الألفية الذي سجل 12 هدفاً في مرمى الأصفر.

وبشكل عام يتصدر المهاجم الشهير ماجد عبدالله هدافي مباريات الفريقين بواقع ضعف عدد الأهداف التي سجلها خالد قهوجي "24 هدفاً" رغم اعتزاله كرة القدم في العام 1998.

ويعود تاريخ أول هدف للسومة في شباك النصر في ذهاب موسم 2014-2015 عندما سجل الهدف الثاني لفريقه من ركلة حرة ثابتة سكنت شباك عبدالله العنزي، أما الإياب سجل "هاتريك" في مرمى العنزي بالمواجهة الشهيرة التي انتهت 4-3.

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السومة كان على موعد مع "هاتريك" جديد في مرمى العنزي مجدداً في المباراة الأولى بين الفريقين موسم 2015-2016، وبعد تلك الثلاثية بقيت شباك النصر عصية على مرمى المهاجم السوري، قبل أن يعود الموسم الماضي لهز شباك النصر في مباراة الذهاب بعد دخوله بديلاً، وفي مواجهة الإياب سجل هدف فريقه الوحيد من علامة الجزاء.

وكان آخر هدف سجله السومة بمرمى النصر منذ أيام في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 2\2.