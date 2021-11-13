قبل فشله في برشلونة .. بواتينج رفض اللعب لمانشستر يونايتد

صدم كيفن برينس بواتينج الجميع عندما أعلن أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى مانشستر يونايتد في عام 2013، لكنه عوضًا عن ذلك اختار العودة إلى الدوري الألماني من بوابة شالكه.

بواتينج وبعد أن تألق رفقة ميلان بين عامي 2011 و 2013 كان مطلوبًا في العديد من الأندية، وأحد أبرز المهتمين بحسب تأكيداته كان مانشستر يونايتد، وفي النهاية ذهب إلى شالكه بتجربة كانت سيئة للغاية على المستويين الشخصي والمهني.

عامان ونصف فقط هي حصيلة تواجد بواتينج في جيلسنكيرشن، ثم تم تسريحه في ديسمبر 2015 بعد صراعات كثيرة داخل وخارج الملعب مع إدارة شالكه، ليتجه بعد ذلك إلى ميلان لفترة قصيرة ويبدأ مسيرة أخرى مع عدد من الأندية الأوروبية.

الآن، بواتينج ينشط مع الفريق الذي بدأ مسيرته به، هيرتا برلين، وفي حديث مع النادي العاصمي قال بنبرة ندم "أتيحت لي فرصة الانتقال إلى مانشستر يونايتد، لكنني اخترت ألمانيا، لقد رأيت ما حدث لي في شالكه".

كما أضاف "في مرحلة ما أصبحت ذكيًا، بدأت مع ميلان ولعبت مع كوكبة من نجوم العالم وتعلمت أشياء كثيرة من الجميع هناك".

كارثة إنسانية وكراهية ريال مدريد وقصة خيانة .. حكايات إنريكي

وعلى الرغم من أن بواتينج مثّل منتخب غانا، بلده الأصلي، إلا أنه يشعر بالندم أيضًا بصورة أو بأخرى من أنه لم يستغل حياته في ألمانيا لتمثيل المانشافت.

الدولي الغاني قال في هذا الصدد "كان يجب أن أبقى في هيرتا بالبداية لعامين أو ثلاثة، ربما بعدها كنت لأمثل منتخب ألمانيا".

يُشار إلى أن بواتينج صاحب الـ34 عامًا ترك هيرتا عام 2005 واتجه إلى توتنهام في سن العشرين، لكن تجربته لم تنجح أبدًا في شمال لندن، ثم لعب لفترة معارًا في بوروسيا دورتموند ومنه انضم إلى بورتسموث عام 2009.

وبعد رحلته في إيطاليا رفقة جنوى ثم ميلان، وما تبعها من انضمام إلى شالكه، لعب في سبعة أندية مختلفة بين إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، لعل أبرزها ستة أشهر قضاها مع برشلونة كمهاجم بديل في 2019.