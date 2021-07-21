قبل الاعتزال.. رونالدو يفضل العودة من حيث أتى

مستقبل مجهول وحنين إلى الماضي

كشفت تقارير صحفية عن تأرجح مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه الإيطالي يوفنتوس، في الموسم المقبل.

ويرتبط كريستيانو رونالدو بعقد مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم المقبل، لكن تزعم بعض التقارير أنه قد يفضل الرحيل الآن.

ما هي أخر الأنياء بخصوص مستقبل كريستيانو رونالدو؟

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن اللاعب كريستيانو رونالدو لايزال على تواصل مع أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد.

وقد ارتبط مؤخرًا اسم كريستيانو رونالدو بالعودة إلى مانشستر يونايتد في ظل انتشار شائعات بأن مهاجم يوفنتوس قد يترك النادي الإيطالي.

ما هو رد كريستيانو رونالدو بخصوص ارتباطه بـمانشستر يونايتد؟

حسب "ميرور" فإن كريستيانو رونالدو يفكر حقًا في العودة إلى أولد ترافورد قبل الاعتزال، لذلك ظل على تواصل مع مدرب الشياطين الحمر عبر السنين.

كما أن فشل يوفنتوس في الفوز بالدوري الموسم الماضي، بالإضافة إلى متطلبات اللاعب المالية، فقد يصبح النادي منفتح على فكرة البيع.

ما هو موقف سولشاير من ضم رونالدو؟

ومن جانبه، فقد ألمح سولشاير أكثر من مرة إلى فكرة إعادة التعاقد مع رونالدو يومًا ما، لكنه الآن يريد إعطاء الأولوية لضم فاران بعد أن انتزع جادون سانشو هذا الصيف.

ومع ذلك ، يبدو أن هذا الصيف هو أفضل وقت للتوقيع مع رونالدو، حيث لا شك أن يوفنتوس يرغب في الاستفادة من مبلغ انتقال اللاعب عوضًا عن رحيله مجانًا الموسم القادم.

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