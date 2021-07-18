رونالدو يثير الجدل حول مستقبله بـ"صورة"غامضة

قلق جماهير يوفنتوس بعد صورة رونالدو المثيرة للجدل

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جدلًا كبيرًا بشأن مستقبله مع الفريق الإيطالي، يوفنتوس خلال صورة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس، الصيف المقبل، لكن تزعم بعض التقارير أنه قد يفضل الرحيل الآن، بينما تؤكد أخرى أنه قرر البقاء في إيطاليا والتمديد مع اليوفي لموسم آخر.

كيف أثار كريستيانو رونالدو الجدل بشأن مستقبله؟

نشر رونالدو صورة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر خلالها مرتديًا بذلة زرقاء ويقف إلى جانب سيارته الفارهة، وكتب عليها: "يوم القرار".

وتتزامن تلك الأحداث مع التقارير التي تؤكد أن خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، سيلتقي بمسؤولي يوفنتوس، اليوم، لمناقشة مستقبل اللاعب.

كيف جاءت الأنباء عن رحيل كريستيانو؟

تواردت بعض الأنباء عن إمكانية رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل النتائج السلبية التي عانى منها "البيانكونيري" خلال الموسم الماضي.

وارتبط اسم رونالدو، بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد خلال هذا الصيف بعد أن فشل يوفنتوس في الموسم الماضي في عبور المراحل الأولى من دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي في حضور رونالدو، كما فشل في الفوز ببطولة الدوري الإيطالي بعد سيطرة استمرت 9 سنوات، وكذلك ودع كأس إيطاليا.

ما هو موقف يوفنتوس من رحيل رونالدو؟

في وقت سابق أكد بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، بقاء كريستيانو رونالدو ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل وأن اللاعب فقط في فترة راحة.

يذكر أن رونالدو انتقل لليوفي قادمًا من ريال مدريد الإسباني في صيف 2018، وشارك في 133 مباراة سجل خلالهما 101 هدفًا.

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