قائمة الأعلى أجرًا بالدوري الإسباني تكشف كوارث ريال مدريد

سيطرة واضحة من نجوم ريال مدريد وبرشلونة، على قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في الحقبة الحالية من بطولة الدوري الإسباني.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قد نشرت بعض التفاصيل عن رواتب اللاعبين بمختلف الدوريات الكبرى.

وبعد الكشف عن أجور النجوم في الدوري الإنجليزي وفريق باريس سان جيرمان، جاء الدور على الليجا بوجود سيطرة من قطبي المسابقة.

من هم الأعلى أجرًا في الدوري الإسباني؟

كشفت الصحيفة عن احتلال النجم الإسباني جيرارد بيكيه المركز الأول، بحصوله على مبلغ 2.3 مليون يورو في الشهر.

وجاء جاريث بيل جناح ريال مدريد في المركز الثاني وراتبه 2.2 مليون يورو شهريًا بفارق ضئيل عن بيكيه.

اللاعبون الأعلى أجراً في الدوري الإسباني شهرياً وفقاً لـ"ليكيب":

1- بيكيه 🇪🇸

2.330.000 مليون يورو.

2- بيل 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

2.270.000 مليون يورو.

3- هازارد 🇧🇪

2.270.000 مليون يورو

4- بوسكيتس 🇪🇸

1.910.000 مليون يورو.

5- الأبا 🇦🇹

1.880.000 مليون يورو.

6- جريزمان 🇫🇷

1.880.000 مليون يورو. pic.twitter.com/yd5Co2ZUoD — GOAL Arabia (@GoalAR) March 22, 2022

وتساوى معه الجناح البلجيكي إيدين هازارد، والذي يعاني من التجميد في ريال مدريد مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

وبعدهم يأتي سيرجيو بوسكيتس في المركز الرابع بـ1.9 مليون يورو، ثم دافيد ألابا وأنطوان جريزمان ولكل منهما 1.8 مليون يورو شهريًا.

أزمة لريال مدريد

وبالنظر إلى القائمة سنجد معاناة ريال مدريد بتواجد الثنائي هازارد وبيل من ضمن الأعلى أجرًا، رغم حالة التهميش التي يمر بها كل مهما.

ومع محاولات النادي الإسباني لجلب كيليان مبابي وإرلينج هالاند، سيكون مطالبًا بالتخلي عن بعض اللاعبين لتوفير السيولة المالية اللازمة للصفقتين.

اقرأ أيضًا ..