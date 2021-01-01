تصنيف فيفا .. تقدم منتخبي السعودية ومصر

قطر في صدارة عرب آسيا وتونس الأفضل عربيًا على المستوى العالمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء، التصنيف الشهري لترتيب المنتخبات، والذي شهد تقدم المنتخب السعودي ونظيره المصري عن آخر تصنيف تم إصداره في فبراير الماضي.

الأخضر السعودي ارتقى مركزين ليتواجد في المركز 65 بعدما كان يحتل المركز الـ67 على المستوى العالمي.

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بينما على المستوى الآسيوي العربي، تأتي السعودية في المركز الثاني، خلف قطر؛ صاحبة المركز الـ58 عالميًا، والعراق في المركز الثالث، ثم الإمارات رابعًا، إذ تأتي بالمركز الـ73 عالميًا.

وبشكل عام في آسيا، يتصدر المنتخب الياباني، ثم إيران، ثم كوريا وأستراليا، ثم قطر والسعودية والعراق والإمارات.

أما الفراعنة فتقدموا ثلاثة مراكز، ليأتوا في المركز الـ46 بعدما كانوا في الـ49 بفبراير.

أما أفضل منتخب عربي على المستوى العالمي فهو تونس، الذي يأتي في المركز الـ26، يليه الجزائر ثم المغرب في المركزين 33 و34 على الترتيب.

وعلى المستوى الإفريقي، تأتي السنغال أولًا، ثم تونس ونيجيريا، ثم الجزائر والمغرب، ومصر سادسًا.