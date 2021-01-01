قانوني يفجر مفاجأة في مسألة انتقال جمال بلعمري للنادي الأهلي

هل يتمكن الأهلي من حسم التعاقد مع بلعمري؟

كشف المحامي الرياضي محمد الديني، عن مفاجأة في مسألة انتقال الجزائري جمال بلعمري، مدافع ليون الفرنسي، إلى الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

خالد البلطان رئيس الشباب أكد خلال تصريحات صحفية، على أن انتقال بلعمري إلى أي فريق سعودي سيتطلب دفع مبلغ مالي كبير إلى إدارة الليث الأبيض، وهذا ما أبلغه لرئيس الأهلي عبد الإله مؤمنة.

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محمد الديني نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "لا توجد أي مشكلة قانونية للأندية السعودية، في حال رغبتها في التعاقد مع الجزائري جمال بلعمري".

وتابع: "العقد بين اللاعب ونادي الشباب فقط، ويمكنه التعاقد مع نادي سعودي دون عودة النادي الرغب في الانتقال له لنادي الشباب، أو دفع مبالغ مالية".

جمال بلعمري فسخ عقده مع نادي الشباب قبل نهاية الموسم الماضي، حيث أصبح لاعبًا حرًا، قبل الانتقال إلى ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل بداية الموسم الحالي.

يذكر أن بلعمري قاد منتخب بلاده الجزائر، للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب السنغال بهدف دون رد.