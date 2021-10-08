قاضي لاس فيجاس يوصي برفض قضية الاغتصاب ضد رونالدو

المدعون قرروا عدم رفع قضية جنائية ضد مهاجم مانشستر يونايتد في عام 2019 بعد الاتهامات بالاعتداء الجنسي ضده

أوصى قاض أمريكي بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، برفض دعوى قضية الاغتصاب المدني ضد كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

النجم البرتغالي البالغ من العمر 36 سنة، اتهم بالاعتداء الجنسي على كاثرين مايورجا في أحد فنادق لاس فيجاس عام 2009.

رونالدو نفى ارتكاب أي مخالفات، وقرر المدعون عدم فتح قضية جنائية في 2019 قائلين إن المزاعم الموجهة ضده لا يمكن إثباتها بما لا يدع مجالًا للشك.

ماذا قال القاضي الأمريكي؟

كان قاضي الصلح دانيال ألبريجتس يراجع القضية، قبل أن يتخذ قاض منفصل قرارًا نهائيًا ويقول إن الاتصالات المسربة بين رونالدو وفريقه القانوني كان لا يجب أن يستخدمها ليزلي مارك ستوفال الممثل القانوني لمايورجا.

وفي توصيته لقاضية المقاطعة الأمريكية جينيفر دورسي، كتب ألبريجتس:"يوصى بالموافقة على طلب رونالدو لإنهاء القضية، كما يوصى برفض دعوى مايورجا".

وأضاف:"رفض القضية يأتي بسبب السلوك غير المناسب لمحامي مايورجا، النتيجة قاسية، لكنها للأسف العقوبة المناسبة الوحيدة لضمان نزاهة العملية القضائية".

وتابع:"لقد تصرف ستوفال بسوء نية تجاه موكلته ومهنته أيضًا".

كيف جاء الرد القانوني من رونالدو؟

أشار ألبريجتس أيضًا إلى أن المحكمة لم تتخذ أي قرار بأن رونالدو قد ارتكب جريمة، ولم تجد أي دليل يشير إلى أن ممثليه أرهبوا مايورجا أو أعاقوا تطبيق القانون عندما تم إسقاط التهم الجنائية، وتم التوقيع على تسوية سرية بقيمة 375 ألف يورو في أغسطس 2010.

وردًا على التوصية التي قدمها ألبريجتس، قال بيتر كريستيانسن محامي رونالدو:"نحن سعداء بمراجعة المحكمة المفصلة لهذا الأمر، واستعدادها لتطبيق القانون بشكل عادل على الحقائق والتوصية برفض الدعوى المدنية ضد رونالدو".

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