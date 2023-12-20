من جديد أمام الإعلام .. تشافي ينفجر غضبًا في لاعبي برشلونة بعد مواجهة ألميريا!

"من دواعي سروري تألق سيرجي روبرتو ولكن!"

تحدث تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بنبرة غاضبة من أداء لاعبيه رغم فوز البلوجرانا (3-2) على ضيفه ألميريا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 18 من الليجا.

وقال تشافي، خلال تصريحاته للصحفيين عقب المباراة: "الأداء لم يكن مقبولًا في الشوط الأول وقد أخبرتكم بذلك. لم يكن هناك ضغط على المنافس وغابت الروح والقتالية".

وأضاف: "نحن لسنا برشلونة 2010. ورغم ذلك كنا أكثر حماسًا وقتالية في العام الماضي وكانت لدينا الروح المطلوبة للانتصار، يجب أن نقاتل وإلا لن نكسب أي شيء، إذا لم نكن موفقين على مستوى الكرة، علينا أن نلعب بالروح، لا ألوم لاعبًا بمفرده لقد كان الأمر كذلك بشكل عام، في الشوط الثاني كنا أفضل وظهرنا بالشكل المطلوب، نعم سددنا 30 كرة وصنعنا فرصتين أو 3 فرص للتسجيل، لكن علينا أن نتعامل كوحوش في الملعب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع حول نجم الليلة: "من دواعي سروري تألق سيرجي روبرتو، لأنه لاعب قدوة سواء لعب أم لا، وكاد أن يسجل ثلاثية، وسعيد من أجله. أعتقد أن جوندوجان يشعر بالراحة في مركزه الحالي، والملاحظات الإيجابية كانت تألق الشباب أوريول وإينياكي بينيا".

وختم تشافي: "لست غاضبًا الآن. لقد اشتكيت من افتقار فريقي إلى الروح المعنوية. يجب أن أكون أنتظر المزيد مع اللاعبين وأطمع في الأكثر ولكني يجب أن أحميهم أيضًا".

يشار إلى أن هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يخرج بعدها تشافي لانتقاد لاعبيه أمام الإعلام، فقد فعل عقب التعادل أمام أنتويرب البلجيكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.