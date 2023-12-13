في ليلة تنصيبه كأسوأ مدرب .. تشافي يخرج لانتقاد لاعبي برشلونة علنًا!

رقم قياسي سلبي حققه تشافي الليلة في دوري الأبطال، لكنه حمل لاعبي برشلونة المسؤولية!

موقف لا يحسد عليه وضع به الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني لبرشلونة، نفسه بعدما قاد فريقه للهزيمة أمام رويال أنتويرب البلجيكي، لكنه خرج لتحميل لاعبيه المسؤولية بغرابة!

البرسا هُزم أمس الأربعاء، أمام الفريق البلجيكي 3-2، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في مباراة كانت تحصيل حاصل للأول، الذي تأهل بالفعل لدور الـ16 متصدرًا مجموعته بـ12 نقطة.

لكن تلك الهزيمة جعلت تشافي المدرب الأسوأ في تاريخ مشاركات برشلونة في دوري الأبطال، إذ أنه صاحب النسبة الأعلى من الهزائم من بين المدربين الذين تعاقبوا على الفريق، بواقع ستة هزائم من أصل 14 مباراة.

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وعقب المباراة، خرج تشافي قائلًا خلال المؤتمر الصحفي: "أشعر بالقلق على الفريق، هذا طبيعي، الفريق مضغوط ونمر بمرحلة سيئة، علينا أن نكون واقعيين وننتقد أنفسنا، كي نتحسن في القادم، نعم تأهلنا!، لكن علينا التحسن فما يحدث ليس جيدًا".

وأضاف: "اللاعبون قدموا مستوى متواضع الليلة، لكن لا أريد الحديث عن المستويات الفردية علنًا، فهم لديهم أفضل مما يقدموا بكثير إلا أننا خسرنا بسبب الأخطاء الفردية، ربما الأمر يتعلق بأزمة ثقة في النفس وتحمل مسؤولية قميص برشلونة الثقيل".

المدرب الإسباني اختتم: "في الأخير الهزيمة السيئة هي التي تلقيناها أمام جيرونا، وليست خسارة اليوم، فقد تأهلنا بالفعل، وعلينا أن نكون راضيين".