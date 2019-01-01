تعرف على ترتيب مجموعة وجدول مباريات المغرب في كأس امم أفريقيا 2019

تعرف على مواعيد ونتائج مباريات منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا 2019، وما هو ترتيب مجموعته التي تضم كوت ديفوار، جنوب أفريقيا وناميبيا؟

أبانوب صفوت

حسم المنتخب المغربي تأهله إلى كأس أمم أفريقيا التي ستقام في مصر بالصيف المقبل بعد أن تصدر المجموعة الثانية في التصفيات برصيد 11 نقطة متفوقاً على نظيره الكاميروني حامل لقب النسخة الأخيرة بالجابون

سيسعى أسود الأطلس بقيادة رينارد لتكرار الأداء القوي الذي ظهر عليه المنتخب المغربي منذ توليه المسئولية، سواء في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة عام 2017 والتي خرج منها في ربع النهائي بهدف نظيف أمام مصر، أو في كأس العالم بروسيا الصيف الماضي والذي ظهر فيه بشكل قوي برغم صعوبة المجموعة التي ضمت كل من إسبانيا، البرتغال وإيران.

من المُقرر أن يبدأ المنتخب المغربي استعداداتهم الجدية لكأس أمم أفريقيا في مارس الجاري، وذلك بعد أن ضمن التأهل في التوقف الدولي الماضي عقب فوز جزر القمر على مالاوي في الجولة الخامسة، وذلك من خلال استدعاء بعض الوجوه الجديدة وخوض بعض التجارب التي ستكون هامة من أجل وضع حجر الأساس للقائمة النهائية التي ستشارك في الكان.

وفي الأسطر التالية، سنتعرف على المباريات التحضيرية التي لعبها منتخب المغرب استعداداً للبطولة، سنلقي نظرة على القائمة المستدعاة، وجدول مباريات أسود الأطلس في دور المجموعات.

نتائج مباريات المغرب التحضيرية لكأس أمم أفريقيا 2019

خاض منتخب المغرب مباراة واحدة تحضيرية أمام منتخب الأرجنتين استعداداً لكأس أمم أفريقيا والتي كانت في التوقف الدولي بمارس الماضي، والتي كانت مباراة قوية للغاية على استاد طنجة وشهدت مشاركة أغلب نجوم منتخب التانجو والتي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد، بينما قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم إقامة مباراتين وديتيين أمام كلً من غامبيا يوم 12 يونيو باستاد مراكش، وزامبيا يوم 16 يونيو تحضيراً لبدأ مباريات كأس الأمم الأفريقية.

نتائج مباريات المغرب التحضيرية لكأس أمم أفريقيا 2019:

المباراة الموعد النتيجة الملعب المغرب - الأرجنتين الثلاثاء 26 مارس 2019،

21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت المغرب 1-0 استاد طنجة المغرب - غامبيا الأربعاء 12 يونيو 2019،

18:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت المغرب 1-0 استاد مراكش المغرب - زامبيا الأحد 14 يونيو 2019،

18:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت المغرب 3-2 استاد مراكش

كيف تأهل المنتخب المغربي إلى أمم أفريقيا 2019؟

تواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 وذلك برفقة كل من الكاميرون، جزر القمر ومالاوي وتمكن من الحصول على 11 نقطة تأهل بها إلى البطولة التي ستُلعب في مصر بعد أشهر قليلة، ويسعى رينارد لتكرار الأداء القوي الذي ظهر عليه المنتخب في كأس العالم بروسيا رغم صعوبة المجموعة من أجل قيادة المنتخب المغربي إلى المجد الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه.

كانت ضربة البداية للمنتخب المغربي في التصفيات بمواجهة حامل اللقب الكاميرون في ياوندي وانتهت بسقوط أسوط الأطلس بهدف نظيف ومن ثم عاد إلى دياره بأول انتصار في المجموعة على حساب مالاوي بثلاثية نظيفة، ونجح في تجاوز جزر القمر بصعوبة بهدف مقابل لا شئ، قبل أن يتعادل في العودة بهدفين لكل فريق ويعوض خسارته أمام الكاميرون بالفوز بثنائية نظيفة على ملعب محمد الخامس، وفي الجولة الأخيرة تعادل سلبياً مع مالاوي خارج أرضه.

نتائج مباريات المغرب في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019:

المباراة النتيجة الملعب الكاميرون - المغرب 1 - 0 استاد أحمدو أهيدجو المغرب - مالاوي 3 - 0 استاد محمد الخامس المغرب - جزر القمر 1 - 0 استاد محمد الخامس جزر القمر - المغرب 2 - 2 استاد سعيد محمد الشيخ المغرب - الكاميرون 2 - 0 استاد محمد الخامس مالاوي - المغرب 0 - 0 استاد كاموزو

ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 المغرب 6 3 2 1 8 3 +5 11 2 الكاميرون 5 2 2 1 3 0 0 8 3 جزر القمر 5 1 2 2 5 6 -1 5 4 مالاوي 6 1 2 3 2 6 -4 5

جدول مباريات وترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم أفريقيا 2019

وقع المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ضمت منتخبات جنوب أفريقيا، ساحل العاج ونامبيا مما تسبب في أن يُطلق عليها اسم "مجموعة الموت".

ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم أفريقيا 2019:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 كوت ديفوار 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 المغرب 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 جنوب أفريقيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 نامبيا 1 0 0 1 0 1 -1 0

بدأ المنتخب المغربي مبارياته في المجموعة الثالثة بملاقاة نامبيا في الجولة الأولى وحقق بداية جيدة بالفوز بهدفٍ نظيف، وهو الآن في انتظار مباراتين صعبتين ضد كلا من ساحل العاج في الجولة الثانية وجنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة.

مواعيد مباريات المغرب في كأس أمم أفريقيا 2019:

المباراة الموعد النتيجة الملعب نامبيا - المغرب الأحد 23 يونيو 2019،

16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت المغرب 1-0 استاد السلام، القاهرة المغرب - ساحل العاج الجمعة 28 يونيو 2019،

19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب استاد السلام ، القاهرة المغرب - جنوب أفريقيا الأثنين 1 يوليو 2019،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت المغرب استاد السلام، القاهرة

قائمة المغرب في كأس أمم أفريقيا 2019

أعلن هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب عن القائمة الأولية التي ستخوض كأس أمم أفريقيا 2019 والتي ضمت 27 اسماً سيتم تقليصهم إلى 23 عند الإعلان عن القائمة النهائية لأسود الأطلس لكأس الأمم الأفريقية 2019.

أقرأ أيضاً.. كأس أمم أفريقيا 2019 | تعرف على قائمة مصر، المغرب، تونس، الجزائر وقوائم جميع المنتخبات

قائمة منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2019: