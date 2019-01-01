حمد الله: أمتلك عروضًا أوروبية وجاهز للتتويج الإفريقي مع المغرب

لاعب النصر السعودي يتحدث عن أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر السعودي، على أنه جاهز للمشاركة رفقة منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، أعلن عن قائمة أسود الأطلس، والتي شهدت تواجد عبد الرزاق حمد الله في قائمته.

حمد الله قال خلال تصريحات لموقع "هيسبريس" المغربي: "هدفي خلال الوقت الحالي هو التتويج بأمم إفريقيا رفقة منتخب المغرب، وتقديم أداء يرفع رؤوس المغاربة".

مهاجم النصر تابع: "لدي هدف وحيد في هذه الفترة هو التتويج بكأس أمم أفريقيا، نحن لم نحقق أي إنجاز في البطولة منذ عام 2004 عندما بلغنا المباراة النهائية بتونس، ولم نحصل على اللقب منذ عام 1976، الأمر مخجل حقيقة لأننا نملك أسماء كبيرة".

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مهاجم المغرب واصل: "سنخوض مباريات كأس إفريقيا كمجموعة واحدة وبنكران ذات هذه المرة حتى نتمكن من التتويج باللقب القاري، وسنجعل المغاربة فخورين بنا وبالأداء المقدم من طرفنا".

عبد الرزاق حمد الله كشف عن وصول العديد من العروض الاحترافية الأوروبية، وفي نفس الوقت لم يجدد عقده مع النصر، منتظرًا انتخاب رئيس جديد للفريق السعودي أو استمرار سعود آل سويلم.

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وشدد لاعب النصر على أنه لن يلتفت إلى أي عروض احترافية حاليًا، وهدفه الآن هو التركيز مع فريقه النصر ولن يناقش أي عرض.

عبد الرزاق حمد الله أصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بعدما نجح في تسجيل 35 هدفًا خلال الموسم الماضي، رفقة النصر.